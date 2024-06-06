Sera gazında artış var mı? İşte sera gazı emisyon istatistikleri…

Tüm ülkeler daha iyi bir gelecek için daha çevreci olmak adına adımlar atıyor. Geçmişte yapılan hataların önüne geçebilmek için birçok enstrüman değiştiriliyor. Son olarak TÜİK’in açıkladığı istatistikler bize ne söylüyor?

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Sera gazında artış var mı? İşte sera gazı emisyon istatistikleri…

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), sera gazı emisyon değerlerini paylaştı. Son yıllarda güneş enerjisi, rüzgar tribünü ve elektrikli araç gibi pek çok adımlar atılıyor.

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Yapılan değişiklikler yavaş yavaş kendini göstermeye başlıyor. Ancak enerji halen emisyon miktarının büyük bir kısmını kapsıyor.

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EMİSYON MİKTARINDA ENERJİ SEKTÖRÜ

Toplam sera gazı emisyonlarında 2022 yılında CO2 eşd. olarak en büyük payı %71,8 ile enerji kaynaklı emisyonlar alırken bunu sırasıyla %12,8 ile tarım, %12,5 ile endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı ve %2,9 ile atık sektörü takip etti.

Enerji sektörü emisyonları 2022 yılında, 1990 yılına göre %179,8 artmakla beraber bir önceki yıla göre %1,4 azalarak 400,6 Mt CO2 eşd. olarak hesaplandı. Endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı emisyonları 1990 yılına göre %208,1 artmakla beraber bir önceki yıla göre %6,4 azalarak 69,9 Mt CO2 eşd. olarak hesaplandı.

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Tarım sektörü emisyonları 2022 yılında, 1990 yılına göre %37,9 artmakla beraber bir önceki yıla göre %5,1 azalarak 71,5 Mt CO2 eşd. olarak hesaplandı. Atık sektörü emisyonları ise 1990 yılına göre %57,7 ve bir önceki yıla göre de %5,5 artarak 16,3 Mt CO2 eşd. olarak hesaplandı.

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KİŞİ BAŞI EMİSYON MİKTARINDA DEĞİŞKLİK

Sera gazı envanteri sonuçlarına göre, 2022 yılı toplam sera gazı emisyonu bir önceki yıla göre %2,4 azalarak 558,3 milyon ton (Mt) CO2 eşdeğeri (eşd.) olarak hesaplandı. Kişi başı toplam sera gazı emisyonu 1990 yılında 4,1 ton CO2 eşd., 2021 yılında 6,8 ton CO2 eşd. ve 2022 yılında 6,6 ton CO2 eşd. olarak hesaplandı.

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