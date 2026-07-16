Film gibi olay: Hemşire kıyafeti giyerek yeni doğan bebeği kaçırmaya çalıştı

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yenidoğan servisinde şaşkına çeviren bir olay yaşandı. İddiaya göre bir kadın, hemşire kıyafeti giyerek bebek kaçırmaya çalıştı. Planını uygulayamadan yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemşire kıyafeti giyen H.İ.Ö. isimli kadın yenidoğan servisinden bir bebeği kaçırmaya çalıştı.

Görevli hemşirenin fark etmesiyle kadın bebeği bırakarak kaçtı, güvenlik kameraları sayesinde yakalandı.

H.İ.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şanlıurfa'da Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemşire kıyafeti giyerek bebek kaçırmaya çalıştığı öne sürülen H.İ.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün gece saatlerinde Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yenidoğan servisinde meydana geldi. H.İ.Ö. isimli kadın, hemşire kıyafeti giyerek hastaneye girdi. Yenidoğan servisine gelen H.İ.Ö. bir bebeği kucağına alarak servisten çıkarmaya çalıştı.

GÖREVLİ HEMŞİRE DURUMU FARK ETTİ

Durumu fark eden görevli hemşirelerin müdahalesi üzerine paniğe kapılan kadın, kucağındaki bebeği bırakarak hastaneden kaçtı. Olayın ardından hastane personeli tarafından kısa süreli kovalamaca yaşanırken, şüpheli izini kaybettirdi. İhbar üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

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KAÇAN KADIN KAMERALAR SAYESİNDE YAKALANDI

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini belirleyerek yakalanması için çalışma başlattı. Eyyübiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda şüpheli H.İ.Ö. gözaltına alındı.

H.İ.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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