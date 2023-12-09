Semih Yalçın duyurdu! Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın MHP'den istifası istendi

MHP Lideri Devlet Bahçeli, bazı basın mensuplarının MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı ile ilgili sorusuna cevap verdi.

Bahçeli, bir gazetecinin, "Efendim MHP Kocaeli Milletvekili Sayın Saffet Sancaklı’nın bir açıklaması gündeme yansıdı. Sayın Sancaklı’nın 'Bu dönem MHP’ye en azından bir belediye vermezlerse, beni seçim sürecinde ve seçim çalışmalarında Kocaeli’de göremezler. Tabanımız bunu anlar. Bunu çok iyi anlayacak olan teşkilatlarımız emin olun sahada olmayacaktır. Cumhur ittifakı Kocaeli’de en az 4-5 belediyeyi kaybeder. Bu sefer umdukları gibi olmaz' sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusunu yanıtladı.

MHP lideri, "Futbol hayatında 3 büyük kulüpte oynama geleneğini siyasette de mi sürdürmek istiyor? Tercih kendisinindir!" diye yanıt verdi.

YALÇIN: İSTİFASI İSTENDİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’nın Milliyetçi Hareket Partisi’nden istifası istenmiştir" açıklamasını yaptı.

SANCAKLI NE DEMİŞTİ?

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı TBMM’de Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti'nin yeni yönetimini ağırlamıştı. Yerel seçim süreci hakkında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sancaklı şunları söylemişti:

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"Geçen dönem yerel seçimlerde bize beraber yöneteceğiz dediler. Ama bizim hiçbir arkadaşımıza ne Büyükşehir’de daire başkanlığı ne de ilçe belediyelerinde başkan yardımcılığı verdiler. Türkiye’de de sadece Kocaeli’de bize belediye vermediler. Bu dönemde bize Kocaeli’de bir ilçe belediyesi verilmeli, yoksa parti tabanımızda bir kırgınlık yaşanır. Cumhur ittifakı Kocaeli’de en az 4-5 belediyeyi kaybeder. Bu sefer umdukları gibi olmaz."

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