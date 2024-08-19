Otoyol ödemeleri artık online yapılacak! E-devlet otoyol ödemeleri nasıl yapılır?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından geliştirilen e-Devlet sistemi ile araç sahiplerinin tünel, köprü ve otoyol geçiş ödemelerini e-Devlet sistemi üzerinden yapabileceklerini açıkladı.

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Otoyol ödemeleri artık online yapılacak! E-devlet otoyol ödemeleri nasıl yapılır?

Uraloğlu, TÜRKSAT tarafından oluşturulan ve yürütülen e-Devlet sisteminin, dijitalleşme ve teknolojinin kamu hizmetlerine entegrasyonunda önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Vatandaşlarımız artık tünel, köprü ve otoyol geçişlerine ilişkin borç ödemelerini güvenli bir şekilde tek tıkla e-Devlet üzerinden yapabilecek. Bu düzenleme, Karayolları Genel Müdürlüğü ile özel şirketler tarafından işletilen tüm ücretli yolları da kapsamaktadır. Araç sahipleri, yasal takibe konu olmamış geçiş borçlarını ve cezaya düşmemiş geçiş ödemelerini yapabilirler. Bu işlemleri yalnızca üzerine plakası kayıtlı araç sahibi kişiler gerçekleştirebilir.”

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Yaz aylarıyla birlikte, ikinci el otomobil sektöründe bir dizi farklı dolandırıcılık yöntemi ortaya çıkıyor. Dolandırıcılar, kilometre sorunu olan araçları daha düşük kilometreli göstermek için "kilometre düşürme" yöntemini kullanıyor. Düşük kilometreli olarak kaydedilen raporlar, yüksek kilometreli araçlarla ilgilidir. Bu rapora ek olarak, araçların kilometre kusurları gizlenerek kusursuz olarak satışa sunulduğunu belirten bir belge verilmiştir. Bu nedenle haksız bir kazanç da sağlanıyor.

Oto ekspertiz uzmanı Şenol Uysal, "Kilometre gösterge grubundaki saatte yazan rakamlar normal olarak gözükür" diye uyarıyor. Kilometre tamiri yapan insanlar da bu rakamları unutabilir. Bu nedenle, cihaza bağlandıktan sonra, 250 bindeki bir aracı yaklaşık 150 bin kilometreye düşürebilirler. Yüksek kilometreli iş araçlarında bu tür uygulamalar bulunabilir. 150 bindeki bir araba 50 bindeki bir arabayla karşılaştırılmaz ama onlar 150 bindeki bir arabayı 50 küsur bine çekip yüksek fiyata satarak haksız kazanç sağlıyorlar.

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