Üniversite öğrencisine sağlık hizmeti bedava! Ailesinde sigortası olmayan öğrenci sağlıktan yararlanabilir mi?

Üniversite öğrencilerinin sağlık hizmetlerinden yararlanma biçimi yaşa bağlı olarak değişir. Öğrenciler, okudukları sürece yirmi beş yaşına kadar anne ve babası tarafından sağlık hizmetlerinden yararlanabilirler. Kız çocuklar ise evlenene kadar bu haktan yararlanabilir.

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Üniversite öğrencisine sağlık hizmeti bedava! Ailesinde sigortası olmayan öğrenci sağlıktan yararlanabilir mi?

Geçtiğimiz günlerde üniversite sınav sonuçları açıklandı. Bunun bir sonucu olarak, tercih hakkı olan 802 bin 170 adaydan 802 bin 170'i seçtiği üniversiteye yerleşti. Adaylardan 185 bin 218'i Açıköğretim Fakültesi (AÖF) lisans ve ön lisans programlarına kabul edildi. Bu nedenle, lisans ve ön lisans programlarına yerleşme hakkı kazanan toplam aday sayısı 987 388 oldu. Üniversiteyi bitiren ve bitirmeyen öğrenciler için ücretsiz sağlık hizmeti de gündemde olacak.

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Yaş Sınırına Dikkat Edin

Yaş, cinsiyet ve öğrenim durumu, öğrencilerin sağlık hizmetlerinden yararlanma koşullarını etkiler. Üniversite öğrencileri, 25 yaşına kadar annesi ya da babasının sigortasından otomatik olarak yararlanabilirler. Ancak 25 yaşından sonra bu hak kayboluyor. Üniversite öğrencileri 25 yaşından sonra herhangi bir sigorta koluna tabi olmaları veya zorunlu Genel Sağlık Sigortası (GSS) primlerini ödemeleri gerekir. Bu nedenle öğrenciler bu yaş sınırına dikkat etmelidir.

Gelir değerlendirmesinde 6.667 lira sınırı

25 yaşın üzerinde olan öğrenciler ne yapacak? Üniversite öğrencileri 25 yaşını doldurunca sigortalı bir işte çalışmıyorsa, gelir testine girmek için ikamet ettikleri ilçe kaymakamlıklarında bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurmalıdır. Bu kişiler gelir testine girer ve aylık geliri 6 bin 667 liradan az çıkarsa primi devlet ödeyecektir. GSS üyesi olan genç, aylık 600 lira ödemek zorunda. Öğrencilerin primlerini iki aydan fazla ödememesi durumunda, öğrenciler borcunu e-Devlet yoluyla takip edebilir.

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