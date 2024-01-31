Şeker komasına giren tır şöförüne, itfaiye camı kırarak müdahale etti!

Amasya'nın Merzifon ilçesinde park halindeki tırın içinde harekeksiz durduğunu fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Camı kırarak sürücüye ulaşılırken şöförün şeker komasına girdiği öğrenildi.

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Şeker komasına giren tır şöförüne, itfaiye camı kırarak müdahale etti!

Amasya'nın Merzifon ilçesinde park halindeki tırda şeker komasına giren sürücüyü aracın camını kıran itfaiyeciler kurtardı. Hastaneye ulaştırılan sürücü tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Merzifon-Çorum karayolundaki bir akaryakıt istasyonunun bahçesinde bulunan 31 AKC 501 plakalı park halindeki tırın sürücüsü Ümit Ayer uzun süre araçtan çıkmadı. Sürücünün hareket etmediğini fark edip şüphelenen çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Şeker komasına giren tır şöförüne itfaiye camı kırarak müdahale etti!

Bölgeye polis, acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Merzifon Belediyesi itfaiye ekipleri, tırın sağ camını kırarak kapıyı açmayı başardı. Araçtan sedyeye konularak çıkarılan sürücü, ambulansla kaldırıldığı Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Şeker komasına giren tır şöförüne itfaiye camı kırarak müdahale etti!
Şeker komasına girdiği belirtilen Ümit Ayer'in tedavisinin yoğun bakım ünitesinde devam ettiği öğrenildi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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