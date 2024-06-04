Şehrin Şairleri izleyicilerine muhteşem bir gece yaşattı

Şehrin Şairleri Şiir Grubu, Pendik Belediyesi kültür etkinlikleri kapsamında 31 Mayıs Cuma akşamı saat 19.30’da katılım yoğun olduğu Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi’nde şiir dinletisi gerçekleştirdi.

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Şehrin Şairleri izleyicilerine muhteşem bir gece yaşattı

Şehrin Şairleri Şiir Grubu, Pendik Belediyesi kültür etkinlikleri kapsamında 31 Mayıs Cuma akşamı saat 19.30’da Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi’nde şiir dinletisi gerçekleştirdi. Yoğun bir katılımın olduğu programda tüm koltuklar ve sandalyeler doldu.

Şehrin Şairleri izleyicilerine muhteşem bir gece yaşattı

KATILIM YOĞUN OLDU

Türk ve dünya şairlerinden seçkin şiirlerin okunduğu programda kelimenin tam anlamı ile bir kültür atmosferi yaşandı. Sunumu Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi Edebiyat Öğretmeni ve Şehrin Şairleri Grubu Üyelerinden Aysen Eraydın’ın yaptığı dinletide toplam 14 performans sergilendi.

DİNLEYİCİLER ŞİİR'E DOYDU

Şehrin Şairleri Şiir Grubu'nun ana sponsorluğunu Alpi Diş Hastaneleri yapmakta.

Program akışı şu şekilde gerçekleşti; 1. Ayşe Ünal: İyi Düşünün / (Yazarı Belli Değil) 2. Rabia Hatun Bayram: Beyaz Kağıt / Yorgos Seferis 3. Serra Taşçı: Karşı Evin Annesi / Deniz İnan 4. Hatice Erdoğan: Kaybettiğin Yerde Bekleme / William Shakespeare 5. Ali Osman Kadıoğlu: Etme / Mevlânâ Celâleddîn-İ Rûmî 6. Yeliz Tabak: Gülce / Ömer Lütfi Mete 7. Abdullah Topal: Olduğun Gibi Gel / Rabindranath Tagore 8. Deniz Sevimsavur: Sokak Yıldızı / Metin Yazıcı 9. Elif Kırnak: Hangi Çiçek / Charles Bukowski 10. Yücel Ziko: Dalgacı Mahmut / Orhan Veli Kanık 11. Nurgül Şahin: Yavaş Yavaş Ölürler / Pablo Neruda 12. Lale Engin: Bir Gün / Ümit Yaşar Oğuzcan 13. Şaziye Demir: Çocuksun Sen / Ahmet Telli 14. Mukaddes Hekimoğlu: Söyle Bana Hindiba / Nurullah Genç

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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