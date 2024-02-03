Seçimleri kaybedeceğini anlayan CHP Tuzla örgütü zorbalığa sarıldı

İBB başkanı İmamoğlu’ndan alışa gelen proje durdurma, yapmama, temel atmama tavırlarına birde milletin parası ile yapılan eserleri şehir eşkıyalığı ile yıkıp, başkası yapmış gibi gösterme çabaları eklendi.

CHP HER FIRSATTA ENGELLENİYORUZ DİYORDU

Her fırsatta engellemiyoruz edebiyatı yaparak iş üretmek yerine mazeret üreten İBB ve CHP, yeni bir şehir vandallığına imza attı. Chp adına propaganda yapıp broşür dağıtan bir grubun, 300 bin Tuzlalıya ait Yaşam vadisine girip, tabelayı kırıp parka zarar vermeye çalıştığı ve bu olayın kamera kaydına yansıdığı iddiası Tuzla gündemine düştü.

TUZLA SEÇİM PROVAKASYONLARIYLA KARŞI KARŞIYA

2019 yılından beri Tuzla’ya bir tek çivi çakmayan İBB yönetimi tarafından adeta cezalandırılan Tuzla, şimdide seçim çalışması maskesi altında provakasyonlarla karşı karşıya. Tuzlalıların hizmetine sunulan Yaşam Vadisi CHP adına seçim çalışması yapan bir grubun park alanındaki Gezi Vandallığına ev sahipliği yaptı.

TUZLA HALKINDAN BÜYÜK TEPKİ GELDİ

Bu çirkin saldırıya Tuzlalılar "Bir tek eser ve hizmet yapmamakla beraber yapılanları da içlerine sindiremeyen bu şiddet yanlılarının öncelikle CHP örgütü içinde, sonrasında da Tuzlalılar tarafından hak ettikleri tepki ile karşılaşacaklarına eminiz ancak uyarıyoruz; güzel ilçemizin kazanımı olan hiçbir hizmet ve projeye kimsenin saldırıp, bunu siyasi kargaşa aracı olarak kullanıp insanları karşı karşıya getirmeye kimsenin gücü yetmez. Hem hizmet ve eserlerimizi hem de 300 bin Tuzlalının olan her bir projeyi savunmaya sonuna kadar devam edeceğiz " diyerek büyük tepki gösterdiler.