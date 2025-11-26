  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Sebze ve meyve fiyatları düşüyor mu? Yeni yasa geliyor: İşte önemli önemli 4 detay!

Sebze ve meyve fiyatları düşüyor mu? Yeni yasa geliyor: İşte önemli önemli 4 detay!

Sebze ve meyve fiyatları enflasyonu her tetiklediğinde gündeme gelen ‘Hal Kanunu’nda bu kez önemli düzenlemeler var. İşte yeni düzenlenecek yasada önemli 4 detay...

Sebze ve meyve fiyatları düşüyor mu? Yeni yasa geliyor: İşte önemli önemli 4 detay!
Yayınlanma:

Sebze ve meyve fiyatları düşüyor mu? Yeni yasa geliyor: İşte önemli önemli 4 detay!

Sebze ve meyve fiyatları enflasyonu her tetiklediğinde gündeme gelen ‘Hal Kanunu’nda bu kez önemli düzenlemeler var. İşte yeni düzenlenecek yasada önemli 4 detay...

Hükümet uzun süredir tartışılan Hal Kanunu üzerindeki çalışmalarını büyük ölçüde tamamladı. Yasa taslağının yılbaşında Meclis’e gelmesi bekleniyor. Taslakta 4 önemli düzenleme yer alıyor.

Sebze ve meyve fiyatları enflasyonu her tetiklediğinde gündeme gelen ‘Hal Kanunu’nda bu kez önemli ilerleme var. Yılbaşında Meclis’e gelmesi beklenen yasa taslağı aracıların bir kısmını ortadan kaldırırken marketteki fiyatları aşağı çekecek ve fiyat istikrarı sağlayacak. Yasa taslağı 4 önemli düzenleme getiriyor.

Sebze ve meyvede fiyatları düşüyor mu? Yeni yasa geliyor: İşte önemli önemli 4 detay!

Hal dışında meyve ve sebze satan tüccarlara yönelik düzenleme yapılacak. Belirli kriterlerle hal dışı tüccarlara yetki belgesi alma zorunluluğu getirilecek.

GERÇEK DEĞERİ GİZLEYENE YAPTIRIM

Düzenlemede vergi kaçakçılığının önüne geçmek için de adımlar atıldı. Hal Kayıt Sistemi’ne rüsum ücretini düşük girenler mercek altına alınacak. Vergiyi az ödemek için rüsum ücretini malın değerinden düşük giren hal dışı tüccarların yetki belgesi askıya alınarak ticari faaliyetleri durdurulacak. Böylelikle aracılar tarladan aldıkları gerçek fiyatı sisteme girmek zorunda kalacak.

ZİNCİR MARKETE %20 ÜRETİCİ KOTASI

Hal içinde komisyoncular arasında satış yasaklanacak. Rekabet ortamını artırmayı hedefleyen düzenlemeyle, zincir marketlere üreticiden ürün alması için kota getirilecek. Zincir marketler ilk etapta aldıkları ürünün yüzde 20’sini direkt üreticiden temin edecek. Miktarın zamanla artırılması planlanırken, üreticilerin fiyatları aşağı çekmesi öngörülüyor.

Sebze ve meyvede fiyatları düşüyor mu? Yeni yasa geliyor: İşte önemli önemli 4 detay!

DEVLET ÜCRETSİZ ARSA VERECEK

Yapılan çalışmaya göre, hal içerisinde üretici örgütlere yüzde 25 yer ayrılması da mümkün olacak. Üretici örgütleri eğer hal kurmak isterse devletten ücretsiz arsa alabilecek.

Altın fiyatlarında son durum ne? Bugün gram altın, çeyrek altın, ons altın, Cumhuriyet altını, 22 ayar altın ne kadar, kaç TL ediyor?Altın fiyatlarında son durum ne? Bugün gram altın, çeyrek altın, ons altın, Cumhuriyet altını, 22 ayar altın ne kadar, kaç TL ediyor?

Fiyatlar düşecek, Yasa geliyor! Hal Kanunu yılbaşında Meclis'e geliyor!Fiyatlar düşecek, Yasa geliyor! Hal Kanunu yılbaşında Meclis'e geliyor!

Kadına şiddet insanlığa ihanet: 26 Kasım 2025 Çarşamba, güncel gazete manşetleri...Kadına şiddet insanlığa ihanet: 26 Kasım 2025 Çarşamba, güncel gazete manşetleri...

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
İlber Ortaylı, açtı ağzını yumdu gözünü: Yapı çökerse dünya faturayı Türklere çıkaracak!
İlber Ortaylı, açtı ağzını yumdu gözünü: Yapı çökerse dünya faturayı Türklere çıkaracak!
Son dakika... Fatih Altaylı hakkında mahkeme kararını verdi!
Son dakika... Fatih Altaylı hakkında mahkeme kararını verdi!
2025 asgari ücret zam tahmininde nokta atışı yapmıştı: O dev bankadan 2026 tahmini geldi!
2025 asgari ücret zam tahmininde nokta atışı yapmıştı: O dev bankadan 2026 tahmini geldi!
Gümüşhane Üniversitesi'nde hareketli dakikalar: Bir personel, silahla başka bir personeli rehin aldı!
Gümüşhane Üniversitesi'nde hareketli dakikalar: Bir personel, silahla başka bir personeli rehin aldı!
Kadına şiddet insanlığa ihanet: 26 Kasım 2025 Çarşamba, güncel gazete manşetleri...
Kadına şiddet insanlığa ihanet: 26 Kasım 2025 Çarşamba, güncel gazete manşetleri...
Son dakika... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'den dikkat çeken açıklamalar!
Son dakika... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'den dikkat çeken açıklamalar!
İmralı heyetine üye vermeyen CHP'ye DEM Parti'den tarihi not: Sorumluluk alanları da almayanları da tarih yazacak!
İmralı heyetine üye vermeyen CHP'ye DEM Parti'den tarihi not: Sorumluluk alanları da almayanları da tarih yazacak!