  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Altın fiyatlarında son durum ne? Bugün gram altın, çeyrek altın, ons altın, Cumhuriyet altını, 22 ayar altın ne kadar, kaç TL ediyor?

Altın fiyatlarında son durum ne? Bugün gram altın, çeyrek altın, ons altın, Cumhuriyet altını, 22 ayar altın ne kadar, kaç TL ediyor?

Yayınlanma:
Altın fiyatlarında son durum ne? Bugün gram altın, çeyrek altın, ons altın, Cumhuriyet altını, 22 ayar altın ne kadar, kaç TL ediyor?
Altın piyasalardaki son gelişmelerle mercek altına alındı. Peki, altın fiyatlarında son durum ne? Bugün gram altın, çeyrek altın, ons altın, Cumhuriyet altını, 22 ayar altın ne kadar, kaç TL ediyor? İşte, 26 Kasım 2025 Çarşamba, güncel altın fiyatları...
Altın fiyatlarında son durum ne? Bugün gram altın, çeyrek altın, ons altın, Cumhuriyet altını, 22 ayar altın ne kadar, kaç TL ediyor? 1 17

Altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın, çeyrek altın, ons altın, Cumhuriyet altını, 22 ayar altın ne kadar, kaç TL ediyor?

Altın piyasalardaki son gelişmelerle mercek altına alındı. Gram altın, çeyrek altın, ons altın, Cumhuriyet altını, 22 ayar altın ne kadar ediyor sorusu, 26 Kasım 2025 haftanın yeni işlem gününde ekonomi tablolarına da yansıdı. FED'in faiz indirimi beklentisi Başkan Powell’ın temkinli açıklamalarından sonra zayıflamıştı. Ancak ABD Merkez Bankası faiz indirimi beklentileri tersine döndü. Banka üyelerinin güvercin açıklamaları ile piyasalarda indirim beklentisi yeniden güç kazandı. Bu gelişmelerle Altının onsu dün 4 bin 155 doları gördü ve gram altın da yeniden 5 bin 639 TL’ye çıktı. Diğer taraftan kısa vadeli genel beklenti ise altın fiyatlarındaki hareketliliğin devam edeceği yönünde. Bugün de Kapalıçarşı'da gram altın 5.679 TL'den ve çeyrek altın ise 9.545 TL'den günün açılışını yaptı. Kapalıçarşı ve serbest piyasada altın fiyatları canlı grafiği de yatırımcıların ve birikimi olanlar tarafından mercek altına alındı. Peki Gram altın, çeyrek altın, ons altın, Cumhuriyet altını, 22 ayar altın ne kadar, kaç TL ediyor? İşte 25 Kasım 2025 Çarşamba altın fiyatları...

Altın fiyatlarında son durum ne? Bugün gram altın, çeyrek altın, ons altın, Cumhuriyet altını, 22 ayar altın ne kadar, kaç TL ediyor? 2 27

Altın alış satış fiyatları son dakika anlık ve canlı tablo ile yeni işlem gününde yatırımcılar tarafından inceleniyor. Altın fiyatları gidişat grafiği ile gram altın, çeyrek altın, has altın, tam altın, Cumhuriyet altını ve ons altın fiyatları da merak ediliyor. Altın fiyatlarındaki oynaklık devam ediyor. ABD Merkez Bankası’nın FED gelecek ay faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin yeniden güçlenmesi, altın fiyatlarında yukarı yönlü kıpırdanma sağlasa da dolar endeksindeki artışın yarattığı baskıyla tekrar geriledi. Ayrıca uzmanların bundan sonraki seyre yönelik beklentileri de karışık. Fiyatların kısa vadeli yukarı en fazla 4 bin 200 dolara çıkmasını bekleyenler varken, yukarı yönlü seyrin kalıcı olacağını düşünenler de mevcut. Peki, Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte 26 Kasım 2025 Kapalı Çarşı altın fiyatları...

Altın fiyatlarında son durum ne? Bugün gram altın, çeyrek altın, ons altın, Cumhuriyet altını, 22 ayar altın ne kadar, kaç TL ediyor? 3 37

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı:5.682,54 TL

Gram altın satış fiyatı:5.683,35 TL

Altın fiyatlarında son durum ne? Bugün gram altın, çeyrek altın, ons altın, Cumhuriyet altını, 22 ayar altın ne kadar, kaç TL ediyor? 4 47

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın alış fiyatı:9.467,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı:9.549,00 TL

Altın fiyatlarında son durum ne? Bugün gram altın, çeyrek altın, ons altın, Cumhuriyet altını, 22 ayar altın ne kadar, kaç TL ediyor? 5 57

ONS ALTIN FİYATLARI

Ons altın alış (USD) fiyatı:4.164,92

Ons altın satış (USD) fiyatı:4.165,50

Altın fiyatlarında son durum ne? Bugün gram altın, çeyrek altın, ons altın, Cumhuriyet altını, 22 ayar altın ne kadar, kaç TL ediyor? 6 67

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış fiyatı:37.753,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı:38.046,00 TL

Altın fiyatlarında son durum ne? Bugün gram altın, çeyrek altın, ons altın, Cumhuriyet altını, 22 ayar altın ne kadar, kaç TL ediyor? 7 77

ATA ALTIN NE KADAR EDİYOR?

Ata altın alış fiyatı:38.188,18 TL

Ata altın satış fiyatı:39.152,00 TL

HABERE YORUM KAT