Altın fiyatlarında son durum ne? Bugün gram altın, çeyrek altın, ons altın, Cumhuriyet altını, 22 ayar altın ne kadar, kaç TL ediyor?

Altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın, çeyrek altın, ons altın, Cumhuriyet altını, 22 ayar altın ne kadar, kaç TL ediyor?

Altın piyasalardaki son gelişmelerle mercek altına alındı. Gram altın, çeyrek altın, ons altın, Cumhuriyet altını, 22 ayar altın ne kadar ediyor sorusu, 26 Kasım 2025 haftanın yeni işlem gününde ekonomi tablolarına da yansıdı. FED'in faiz indirimi beklentisi Başkan Powell’ın temkinli açıklamalarından sonra zayıflamıştı. Ancak ABD Merkez Bankası faiz indirimi beklentileri tersine döndü. Banka üyelerinin güvercin açıklamaları ile piyasalarda indirim beklentisi yeniden güç kazandı. Bu gelişmelerle Altının onsu dün 4 bin 155 doları gördü ve gram altın da yeniden 5 bin 639 TL’ye çıktı. Diğer taraftan kısa vadeli genel beklenti ise altın fiyatlarındaki hareketliliğin devam edeceği yönünde. Bugün de Kapalıçarşı'da gram altın 5.679 TL'den ve çeyrek altın ise 9.545 TL'den günün açılışını yaptı. Kapalıçarşı ve serbest piyasada altın fiyatları canlı grafiği de yatırımcıların ve birikimi olanlar tarafından mercek altına alındı. Peki Gram altın, çeyrek altın, ons altın, Cumhuriyet altını, 22 ayar altın ne kadar, kaç TL ediyor? İşte 25 Kasım 2025 Çarşamba altın fiyatları...