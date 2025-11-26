Manşetler
İmralı ziyaretinin detayları netleşti! Abdullah Öcalan'a iki kritik soru soruldu!
14:46
MASAK'dan yeni düzenleme: Herkes kafasına göre para transferi yapamayacak!
14:33
İlber Ortaylı, açtı ağzını yumdu gözünü: Yapı çökerse dünya faturayı Türklere çıkaracak!
14:12
Araç sahiplerine süper haber: Akaryakıta bir indirim daha geliyor!
13:31
Son dakika... Fatih Altaylı hakkında mahkeme kararını verdi!
13:20
Böyle kaza görülmedi: Tekirdağ’da kaza yapan araç şaha kalktı!
13:06
2025 asgari ücret zam tahmininde nokta atışı yapmıştı: O dev bankadan 2026 tahmini geldi!
12:51
Gümüşhane Üniversitesi'nde hareketli dakikalar: Bir personel, silahla başka bir personeli rehin aldı!
12:43
Hong Kong'da korkunç yangın: Gökdelen alev topuna döndü!
12:32
Davutoğlu sinyalleri verdi: Saadet, DEVA, Gelecek ve Yeniden Refah birleşiyor mu?
Anasayfa
Gündem
Kadına şiddet insanlığa ihanet: 26 Kasım 2025 Çarşamba, güncel gazete manşetleri...
Kadına şiddet insanlığa ihanet: 26 Kasım 2025 Çarşamba, güncel gazete manşetleri...
Yayınlanma:
26 Kasım 2025 09:41
Kadına şiddet insanlığa ihanet! İşte, 26 Kasım 2025 Çarşamba, gazetelerde gündeme dair merak edilen konu ve manşetler...
