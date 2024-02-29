Savcı Sayan devreye girdi ilçe başkanı dahil 150 kişi AK Parti'ye katıldı

Eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, devreye girerek DEVA Partisi Ağrı Tutak ilçe başkanı dahil 150 kişi partilerinden istifa edip AK Parti'ye katıldı.

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Savcı Sayan devreye girdi ilçe başkanı dahil 150 kişi AK Parti'ye katıldı

AK Parti Tutak Belediye Başkanı Adayı Fevzi Sayan’ın seçim koordinasyon merkezinde DEVA Partisi İlçe Başkanı Cesim Sosa ve 150 kişilik yönetimi ve üyeleri ile buluşan Ağrı eski Belediye Başkanı Savcı Sayan, katılımlarından dolayı duyduğu memnuniyet ve mutlulukla AK Parti rozetlerini taktı.

DEVREYE SAVCI SAYAN GİRDİ

Savcı Sayan, hane ziyaretleri dışında farklı parti yöneticileri ve üyelerini de AK Parti saflarına katmak için ikna çabalarını sürdürüyor. Tutak’ta Memleket Partisi İlçe Başkanı Turan Aydın ve 40 kişilik ekibini AK Parti’ye kazandıran Savcı Sayan, bu kez de DEVA Partisi ilçe yönetimini ikna ederek AK Parti’ye katılımlarını sağladı.

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DEVA PARTİSİNDEN İLÇE BAŞKANI DAHİL 150 KİŞİ AK PARTİ'YE GEÇTİ

"İlçemizin geleceği için büyük çabalar sarf edeceğimize, çalışmalar yapacağımıza dair sizlere sözümüz var" diyen eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, “Tutak’ta 7 belediye başkan adayımız var, hepsine ayrı ayrı başarılar diliyorum. Ama Tutak ilçesi olarak AK Parti’nin ve Cumhurbaşkanımızın desteğini alarak çok daha iyi bir Tutak oluşturacağımıza ve güzelleştireceğimize canıgönülden inanıyorum. Dolayısı ile bu düşüncelerimizi ilçemizin kanaat önderlerine, parti liderlerine, parti başkanlarına sürekli anlatıyoruz. Geçtiğimiz günlerde AK Parti’mize katılımlar olmaya başladı. Tutak’ın geleceği için Ankara’da benim desteğim ile belediye Başkanlığı görevini kazanan AK Partili adayımızla birlikte hizmetler için mücadele edeceğiz. Elbette ki bizim Tutak’tan başka bir düşüncemiz yok. Biz Tutak’ın ne kadar kadim ve önemli bir ilçe olduğunu biliyoruz. Kardeşliğin hakim olduğu, dostluğun, birliğin ve beraberliğin hakim olduğunu hepimiz çok yakinen biliyoruz. Bu kardeşliği, birlikteliği daha da ileriye götürmek için güzel hizmetler almak için bende bu ilçenin bir evladı olarak Ankara’daki dostlarımın desteği ile Ankara’daki bakanların desteğini alarak Ankara’da Sayın Cumhurbaşkanımızın desteğini alarak AK Parti’nin hizmetlerinden faydalanarak Tutak’ı ileri bir yere götürmek istiyoruz. Elbette ki Tutak hepimiz için çok önemli. Bugün burada yine bir katılım yapacağız. DEVA Partisi ilçe başkanı, yönetimi ile birlikte Tutak’ın geleceği için AK Parti’mize katılım sağlayacak. Biz de gövdemizi Tutak için taşın altına koymaya hazırız dediler. Yanlarında bulunan kanaat önderleri ile birlikte gelerek bizleri mutlu ettiler” dedi.

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AK Parti’ye katılım töreni, Ağrı Eski Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın; DEVA Partisi Tutak ilçe Başkanı Sayın Cesim Sosa ve beraberindeki 150 kişilik gruba AK Parti rozeti takmasının ardından son buldu.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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