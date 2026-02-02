Son dakika haberi: Refah Sınır Kapısı 2 yıl aradan sonra çift yönlü açıldı

Refah Sınır Kapısı 2 yıl aranın ardından çift yönlü olarak yeniden açıldı. Anlaşma gereği 150 Filistinli Gazze'den çıkış yapabilecek.

YAYA GEÇİŞLERİNE "DENEME" AMAÇLI AÇILMIŞTI

İsrail ordusuna bağlı işgal altındaki Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT), Refah Sınır Kapısı'nın ateşkes anlaşması kapsamında İsrail siyasi kademesinin talimatı doğrultusunda, sınırlı sayıda Gazze sakininin geçişine açıldığını aktarmıştı.

Bu çerçevede, Avrupa Birliği Refah Sınır Yardım Misyonu'nun (EUBAM Refah) Mısır ve diğer tüm ilgili paylaşlarla koordineli olarak yürüteceği "pilot" aşamanın başladığı belirtilmişti.

Tüm tarafların pilot uygulama aşamasında geçişlerin başlamasına hazırlık yaptığı, bu hazırlıkların tamamlanmasının ardından Gazze sakinlerinin çift yönlü geçişinin fiili olarak başlayacağı kaydedilmişti.

80 BİN FİLİSTİNLİ DÖNMEYE HAZIR

Al Jazeera’ye göre İsrail’in saldırıları sırasında Gazze’yi terk eden yaklaşık 80 bin Filistinli evlerine geri dönmek istiyor. Öte yandan tahmini olarak 22 bin yaralı ve hasta Filistinli de Refah’tan çıkarak tedavi olmayı bekliyor. Gazze’deki El Şifa Tıp Kompleksi Direktörü Dr. Muhammed Ebu Salmiya’ya göre hasta ve yaralıların geçişi konusunda yaşanacak gecikmeler can kaybı sayısını iki kat artırabilir. Refah Sınır Kapısı’nın asıl olarak ekim ayında, ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamında açılması planlanmıştı. Ancak İsrail, Gazze’deki son esirin geçen hafta teslim edilmesine kadar bu adımı atmayı reddetmişti.

HAMAS: REFAH SINIR KAPISI’NIN AÇILMASI GAZZE HALKININ HAKKIDIR

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yayımladığı görüntülü açıklamada, Refah Sınır Kapısı’nın ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında açılmasının öngörüldüğünü ancak İsrail’in bunu uzun süredir keyfi biçimde geciktirdiğini ifade etmişti.

Kasım, "Refah Sınır Kapısı’nın açılması Gazze’deki Filistin halkının hakkıdır. Anlaşmanın ilk aşamasının başında açılması planlanmıştı. Ancak işgalci, bu süreci geciktirdi ve kapının açılmasını keyfi şekilde Gazze’deki son tutsağın cenazesinin teslimine bağladı." dedi.

Filistinlilerin Gazze Şeridi’ne giriş ve çıkışlarını "tam özgürlük" içinde gerçekleştirme hakkına sahip olduğunu vurgulayan Kasım, bu hakkın uluslararası hukuk çerçevesinde güvence altına alındığını kaydetti.

Kasım, İsrail’in Filistinlilerin Gazze’ye giriş ve çıkışlarına ilişkin dayattığı tüm koşullara karşı uyarıda bulunarak, söz konusu uygulamaların ateşkes anlaşmasını ve insanların kendi topraklarına giriş-çıkışlarını düzenleyen uluslararası hukuk kurallarını ihlal ettiğini belirtti.

Açıklamada, arabulucu ve garantör ülkelere, Filistinlilerin Gazze’de yeni bir abluka modeliyle karşı karşıya kalmaması için Refah Sınır Kapısı’ndaki İsrail uygulamalarını yakından izleme çağrısı yapıldı.

Öte yandan, sınır kapısının yeniden açılmasına ilişkin şu ana kadar Mısır veya Filistin makamlarından resmi bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusuna bağlı işgal altındaki Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi'nin (COGAT), AA'ya yaptığı açıklamada, Refah Sınır Kapısı'nın ateşkes anlaşması kapsamında İsrail siyasi kademesinin talimatı doğrultusunda, sınırlı sayıda Gazze sakininin geçişine açıldığı ifade edilmişti.

MISIR, REFAH SINIR KAPISI ÜZERİNDEN GAZZE'DEKİ HASTALARI KABUL ETMEYE BAŞLAYACAK

Mısır'ın bugün itibarıyla Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'deki hastaları kabul etmeye başlayacağı belirtildi.

Mısır merkezli Al-Qahera News televizyonunun haberine göre, Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafı pazar günü deneme amaçlı olarak faaliyete geçirildi, kapı pazartesi günü ise resmen hizmet vermeye başladı.

Haberde, Gazze'deki hastaların tıbbi tedavi amacıyla pazartesi günü Mısır'a nakledilmeye başlanacağı, Mısır Sağlık Bakanlığına bağlı mobil yoğun bakım ünitelerinin Refah Sınır Kapısı’nın Mısır tarafında hazır bekletildiği aktarıldı.

