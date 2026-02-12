Ordu sahilinde bulunmuştu: O İHA, bakın hangi ülkeye aitmiş?

Milli Savunma Bakanlığı, Ordu’nun Ünye ilçesi sahilinde bulunan İHA’nın hangi ülkeye ait olduğunu açıklaldı...

Milli Savunma Bakanlığı, Ordu’nun Ünye ilçesi sahilinde bulunan İHA’nın Rusya’ya ait olduğunun değerlendirildiğini bildirdi. Patlayıcı içermeyen İHA’nın, SAS timlerince incelendikten sonra emniyet birimlerine teslim edildiği vurgulandı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan haftalık basın bilgilendirme açıklamasında, Karadeniz sahilinde bulunan bir hava aracına ilişkin detaylar paylaşıldı.

Bakanlık tarafından paylaşılan bilgilere göre, 10 Şubat 2026 tarihinde Ordu’nun Ünye ilçesi sahilinde bir İnsansız Hava Aracı (İHA) tespit edildi. Bölgede güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından, 11 Şubat 2026 tarihinde 1 Sualtı Savunma (SAS) timi inceleme yapmak üzere bölgeye sevk edildi.

Yapılan ilk teknik incelemeler sonucunda, söz konusu İHA’nın herhangi bir patlayıcı madde ihtiva etmediği belirlendi. MSB, incelemeler ışığında hava aracının Rusya Federasyonu’na ait olduğunun değerlendirildiğini bildirdi. Söz konusu İHA’nın, detaylı tetkiklerin sürdürülmesi için Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiği vurgulandı.

ERÖRLE MÜCADELE OPERASYONLARI

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin disiplin ve kararlılıkla yürüttüğü operasyonlar neticesinde son bir haftada 5 PKK’lı terörist daha teslim oldu. Sınır hatlarında ve ötesinde güvenliği kalıcı kılmak adına mayın, el yapımı patlayıcı (EYP) ile teröristlerce kullanılan mağara ve sığınakların imha çalışmalarına aralıksız devam edildiği vurgulandı. Suriye Harekât Alanlarında bugüne kadar imha edilen tünellerin toplam uzunluğunun ise 757 kilometreye ulaştığı, bu tünellerin 302 kilometresinin Tel Rıfat, 455 kilometresinin ise Menbic bölgesinde yer aldığı kaydedildi.

HUDUT GÜVENLİĞİ VE YASA DIŞI GEÇİŞLER

Sınır güvenliğinde uygulanan modern teknolojik tedbirler sayesinde son bir hafta içinde hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 146 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 7’sinin terör örgütü mensubu olduğu belirlenirken, 2 bin 89 şahıs ise hududu geçemeden engellendi. Yıl başından bu yana yakalananların sayısı 790’a, engellenenlerin sayısı ise 7 bin 979’a yükseldi. Ayrıca Van hudut hattında gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde 155 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilerek zehir tacirlerine darbe indirildi.

ULUSLARARASI EĞİTİM VE TATBİKATLAR

TSK’nın harekât kabiliyetini artırmaya yönelik faaliyetler kapsamında, NATO’nun 2026 yılındaki en geniş kapsamlı fiili tatbikatı olan "Steadfast Dart 2026" Almanya’da devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yaklaşık 2 bin personelle yer aldığı tatbikatta, Deniz Kuvvetleri Komutanı’nın TCG Anadolu gemisinden takip edeceği safhada 17-18 Şubat tarihlerinde Baltık Denizi’nde TB3 İHA’lar ile atışlar icra edilecek. Ayrıca Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı’nın da 20 Şubat’taki Seçkin Gözlemci Günü’ne katılması planlanıyor.

