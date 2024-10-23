Sanat dünyasından acı haber! Sevilen oyuncu dizi setine hazırlanırken hayatını kaybetti!

Oyuncu Tekin Temel, dizi setine gitmeye hazırlanırken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

"Acı Hayat", "Aşk ve Günah", "Ezel", "Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz" gibi projelerde yer alan 56 yaşındaki oyuncu Tekin Temel, kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybetti.

Tekin Temel'in vefatını Film-San Vakfı duyurdu. Yayımlanan duyuruda "Oyuncu Tekin Temel'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." mesajı yer aldı.

TEKİN TEMEL KİMDİR?

Oyuncu Tekin Temel, 24 Haziran 1968 tarihinde Manisa'nın Akhisar ilçesinde doğdu. Şu anda 54 yaşında olan Temel, eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi tiyatro bölümünde tamamladı. Ünlü oyuncu 1995 yılından itibaren televizyon dizilerinde yer almaya başladı.

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