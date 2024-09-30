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Samsun'da feci kaza: Tır şoförünü arı sokunca, dreksiyon kontrolünü kaybetti!

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yaşanan feci kazada, şoförü arı sokması sonucu kontrolden çıkan tır devrilerek yaklaşık 50 metre sürüklendi.

Samsun'da feci kaza: Tır şoförünü arı sokunca, dreksiyon kontrolünü kaybetti!
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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde arının sokması sonucu aracın kontrolünü kaybederek kaza yapan tırın şoförü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, mısır silajı yüklü 61 AEG 258 plakalı tırı kullanan Serdar Sağır'ı Sanayi Mahallesi Atatürk Bulvarı Samsun Stadyum karşısı Viyadük üzerinde seyir halindeyken arı soktu.

Samsun'da feci kaza: Tır şoförünü arı sokunca, dreksiyon kontrolünü kaybetti!

Sağır'ın, arıya müdahale ettiği sırada kontrolden çıkan tır devrilerek yaklaşık 50 metre sürüklendi.

Kaza nedeniyle Ordu-Samsun kara yolu trafiğe kapandı.

Trafik ekiplerinin müdahalesi sonucu trafik yan yoldan verilmeye başlandı.

Yaralanan tır şoförü sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak:AA

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