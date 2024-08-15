Brighton hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor, Ferdi Kadıoğlu transfer oldu mu?

Brighton & Hove Albion FC, Doğu Sussex'in kıyı kenti Brighton ve Hove'da bulunan profesyonel futbol kulübüdür. Brighton hangi ülkenin takımı ve hangi ligde oynuyor?

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Brighton hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor, Ferdi Kadıoğlu transfer oldu mu?

1901 yılında kurulan kulüp, 1920'de English Football League tarafından kurulana kadar Güney Liginde (Southern League) oynadı. 1979-1983 yılları arasında İngiliz Futbol Sisteminin en üst düzey ligi olan First Division'da oynadı. Brighton, hangi ülkenin takımı ve hangi ligde mücadele ediyor?

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Brighton Nerenin Hangi Ülkenin Takımı?

Teknik direktör: Fabian Hürzeler

Temsil ettiği yer : Brighton ve Hove, Birleşik Krallık

Ligler: Premier Lig, FA Cup

Sahip : Tony Bloom

Arena/Stadyum: Falmer Stadium

Kuruluş tarihi: 24 Haziran 1901

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