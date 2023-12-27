Bülent Ersoy Barış Arduç'u yorumladı ortalık yıkıldı: “Vakumluyor resmen”

Bülent Ersoy, Banu Arkan ve Safiye Soyman'ın programında yine olaylar oldu. Bu kez konu ise Barış Arduç oldu.

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Bülent Ersoy Barış Arduç'u yorumladı ortalık yıkıldı: “Vakumluyor resmen”

Bülent Ersoy, Banu Arkan ve Safiye Soyman'ın rol aldığı YouTube üzerinde yayınlanmaya başlanan Dünya Güzellerim Masada programının her bölümü büyük yankı uyandırıyor. Programın her bölümünde Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan'ın açıklamaları gündeme damga vuruyor.

Programın yeni bölümünde ise on ünlü erkek oyuncunun ne kadar iyi öpüştüğü incelendi. Ersoy'un Barış Arduç hakkındaki yorumu sosyal medyayı harekete geçirdi.

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Barış Arduç, Bülent Ersoy tarafından övüldü ve şöyle dedi: "Onun bir öpüşü var! Allahım o kadar güzel öpebilen bir adam olamaz." Bu şekilde bakıyor, ama hemen yapışmıyor. "Böyle gözünün içine bakıyor ve vantuzluyor!" dedi.

Sosyal medyada Bülent Ersoy'un sözleri büyük bir yankı uyandırdı. Programın yeni bölümüne, "Nasıl dikkatli izlediyse", "Barış dudaklarına sahip çık" ve "Gupse'ye ayıp oluyor" gibi çeşitli yorumlarda bulundular.

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