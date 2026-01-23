Papel'e Yasa dışı bahis operasyonu: Kayyum atanan şirkette çok sayıda gözaltı var!

Yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilen geliri "PAPEL" adlı şirket üzerinden aklandığı iddiasıyla operasyon başlatıldı...

Yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilen gelirin "PAPEL" adlı şirket üzerinden aklandığı iddiasıyla İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı. Şirkete, TMSF kayyum olarak atandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Merkez Bankası ve MASAK raporları doğrultusunda PAPEL ile şirket yetkililerine yönelik bir çalışma başlattı.

Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para ve ödeme hizmetleri aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.

İstanbul merkezli 8 ilde yapılan operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı. Şirkete, TMSF kayyum olarak atandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda, PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yetkililerine yönelik çalışma başlattı.

SUÇ GELİRLERİ AKLANMAYA ÇALIŞILDI

Çalışmalarda ekipler, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik şekilde paranın nakline aracılık edilerek finansal sisteme sokulduğunu, akabinde ise çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığını tespit etti.

İŞLENEN SUÇLAR

Soruşturmanın derinleştirilmesi neticesinde örgüt yapılanması içerisinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi sıfatlarıyla görev yapan bazı şüphelilerin, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para altyapıları, yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme mekanizmaları aracılığıyla transfer edilmesine ve gizlenmesine aktif şekilde iştirak ettikleri, bu suretle "para nakline aracılık etme" suçunu işledikleri belirlendi.

41 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI; 37'Sİ YAKALANDI

Örgüt hiyerarşisi içerisinde operasyonel, idari ve teknik süreçlerde aktif rol üstlendiği, suç gelirlerinin yazılımsal altyapılar üzerinden yönlendirilmesi, elektronik para hesaplarının yönetimi ve finansal akışların gizlenmesi faaliyetlerine katıldığı değerlendirilen 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 37 zanlı yakalandı.

Operasyonlarda, şüphelilerin örgüt içi görev ve konumlarının netleştirilmesi, finansal ve dijital delillerin temini, suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesi ve delillerin korunması amacıyla adreslerde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

TMSF, KAYYUM OLARAK ATANDI

Soruşturma kapsamında şüphelilerin malvarlıklarına el konulurken, Papel ödeme kuruluşuna Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

