İçişleri Bakanlığı uyardı: 12 il için kuvvetli yağış ve fırtına alarmı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerinin ardından İçişleri Bakanlığı, Türkiye’nin birçok bölgesi için kuvvetli yağış ve fırtına alarmı verdi. Karadeniz, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’daki 12 il için yapılan uyarıda vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji’den alınan son veriler doğrultusunda sosyal medya hesabından kritik bir açıklama yayımladı. Açıklamada, bugün etkili olması beklenen sağanak yağış ve fırtına nedeniyle bazı bölgelerde olumsuz hava koşullarının yaşanabileceği belirtildi.

HANGİ İLLER ETKİLENECEK?

Bakanlığın paylaştığı bilgilere göre kuvvetli yağış beklenen iller şöyle sıralandı:

DOĞU KARADENİZ

Trabzon, Rize, Giresun ve Artvin çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

DOĞU AKDENİZ

Osmaniye başta olmak üzere Adana’nın doğusu, Kahramanmaraş’ın güneybatısı ve Hatay’ın kıyı kesimlerinde şiddetli yağış etkili olacak.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Batman, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Diyarbakır’ın kuzeydoğusunda kuvvetli sağanak ve gök gürültülü fırtına görülecek.

PEŞ PEŞE AFET UYARISI

İçişleri Bakanlığı, yağışlarla birlikte yaşanabilecek risklere karşı vatandaşları uyardı. Açıklamada şu tehlikelere dikkat çekildi:

Ani sel ve su baskını

Yıldırım düşmesi

Yerel dolu yağışı

Kuvvetli rüzgar ve fırtına

Ulaşımda aksama riski

Bakanlık açıklamasında, “Vatandaşlarımızın olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin anlık uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz” ifadelerine yer verdi.

