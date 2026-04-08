ABD ve İran, taraflarından iki haftalık bir ateşkes ilan edildi: İran'ın 10 maddelik teklifinde neler var?

ABD ve İran, taraflarından iki haftalık bir ateşkesi kabul etti: İran'ın 10 maddelik teklifinde neler var?

İran 10 maddelik bir teklif sunarak ABD ile iki haftalık ateşkes sağladı. Peki bu maddeler içinde neler var? Kıyasıya mücadele sonunda taraflar anlaşabilecek mi? İşte önemli detaylar...

İki haftalık bir ateşkesi kabul ettiğini duyuran ABD Başkanı Donald Trump, İran'dan 10 maddelik bir teklif aldıklarını duyurdu. İran'ın anlaşma için sunduğu 10 maddelik teklifin ayrıntıları da ortaya çıktı. Müzakerelerin ABD tarafına 'tam bir güvensizlik' içinde, 10 Nisan Cuma günü İslamabad'da başlayacağı kaydedilen açıklamada, görüşmelerin 15 gün içinde tamamlanmasının hedeflendiği, tarafların mutabakatıyla bu sürenin uzatılabileceği ifade edildi.

Pakistan arabuluculuğunda ABD ve İran arasındaki müzakerelerden olumlu sonuç çıktı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik bombardıman ve saldırıları iki hafta boyunca askıya aldığını duyurdu.

Trump, "İran'dan 10 maddelik bir teklif aldık ve bunun müzakere için işe yarar bir temel oluşturduğuna inanıyoruz. Geçmişteki çeşitli anlaşmazlık noktalarının neredeyse tamamında ABD ile İran mutabık kalmış durumda, iki haftalık süre ise anlaşmanın tamamlanmasına ve hayata geçirilmesine imkân tanıyacaktır" dedi.

İRAN İKİ HAFTALIK ATEŞKESİ KABUL ETTİ

İran yönetimi de Trump'ın açıkladığı 2 haftalık ateşkes süresini kabul ettiklerini bildirdi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreterliği tarafından yapılan açıklamada, 'İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı' aktarıldı. Açıklamada, "Ülke lideri Mücteba Hamaney ve Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nin onayıyla nihai hale getirilmesi için müzakerelerin İslamabad'da yapılmasına karar verilmiştir. Bu müzakerelerin en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılması ve sahadaki zaferin siyasi alanda da tescil edilmesi hedeflenmektedir" denildi.

ABD tarafından sunulan tüm planların reddedildiği belirtilen açıklamada, Tahran yönetiminin sunduğu 10 madde 'Hürmüz Boğazı'ndan geçişin, İran Silahlı Kuvvetleri ile koordinasyon içinde kontrollü şekilde yapılması, direniş ekseninin tüm unsurlarına karşı yürütülen savaşın sona erdirilmesi, ABD savaş güçlerinin bölgedeki tüm üs ve konuşlanma noktalarından çekilmesi, Hürmüz Boğazı'nda güvenli geçişi garanti altına alacak ve üzerinde mutabakata varılan protokol çerçevesinde İran'ın hakimiyetini sağlayacak bir geçiş düzenlemesinin oluşturulması, İran'a verilen zararların hesaplamalara göre tamamen tazmin edilmesi, tüm birincil ve ikincil yaptırımlar ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının kaldırılması, İran'ın yurt dışındaki tüm bloke edilmiş varlık ve mali kaynaklarının serbest bırakılması ve tüm bu maddelerin bağlayıcı bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla onaylanması' olarak sıralandı.

Müzakerelerin ABD tarafına 'tam bir güvensizlik' içinde, 10 Nisan Cuma günü İslamabad'da başlayacağı kaydedilen açıklamada, görüşmelerin 15 gün içinde tamamlanmasının hedeflendiği, tarafların mutabakatıyla bu sürenin uzatılabileceği ifade edildi.

ARAKÇİ: HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAN GÜVENLİ GEÇİŞ SAĞLANACAK

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise bu süreçte güvenli geçişlerin İran ordusuyla koordineli şekilde sağlanacağını duyurdu.

Arakçi, Trump'ın ateşkes açıklamasının ardından sanal medya hesabından paylaştığı mesajında, Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Asim Munir'e, savaşın sona erdirilmesine yönelik çabaları nedeniyle teşekkür etti. Arakçi, "İran İslam Cumhuriyeti adına, bölgedeki savaşı sona erdirmek için yorulmak bilmeden çaba gösteren sevgili kardeşlerim, Pakistan Başbakanı Sayın Şerif ve Mareşal Munir'e şükran ve takdirlerimi sunarım. Başbakan Şerif'in tweet'inde dile getirdiği kardeşçe talebe yanıt olarak ve ABD'nin 15 maddelik önerisine dayalı müzakereler talebini ve ABD Başkanı'nın İran'ın 10 maddelik önerisinin genel çerçevesini müzakerelerin temeli olarak kabul ettiğini duyurmasını dikkate alarak, İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi adına şunu beyan ederim: İran'a yönelik saldırılar durdurulursa, Güçlü Silahlı Kuvvetlerimiz savunma operasyonlarını sonlandıracaktır. İki haftalık bir süre boyunca, İran Silahlı Kuvvetleri ile koordinasyon içinde ve teknik sınırlamalar dikkate alınarak Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçiş sağlanacaktır" açıklamasını yaptı.

10 MADDELİK TEKLİFTE NELER VAR?

İran devlet medyası 10 maddelik ateşkesin şartlarını açıkladı.

-ABD'nin ilkesel olarak saldırmazlık garantisi vermesi

-Hürmüz Boğazı'ndan geçişin, İran Silahlı Kuvvetleri ile koordinasyon içinde kontrollü şekilde yapılması

-Uranyum zenginleştirmenin kabul edilmesi

-İran'a tüm yaptırımların kaldırılması

-İran'a birincil yaptırımların kaldırılması

-BM Güvenlik Konseyi kararlarının sona erdirilmesi

-Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı kararlarının sona erdirilmesi

-İran'a verilen zararların hesaplamalara göre tamamen tazmin edilmesi ve dondurulmuş tüm İran varlıklarının serbest bırakılması

-ABD savaş güçlerinin bölgedeki tüm üs ve konuşlanma noktalarından çekilmesi

-Lübnan dahil tüm cephelerde müttefik gruplara karşı savaşın sona ermesi

