  Cami önünde kanlı infaz! Başından vurulan genç hayatını kaybetti

Erzurum'da Alihan Bülbül (32), cami önünde silahla başından vurulmuş halde ölü bulundu. Olay yerinde iki farklı silaha ait boş kovanlar bulan polis inceleme başlattı.

Olay saat 22.30 sıralarında Yakutiye ilçesinde meydana geldi. Kazım Karabekir Paşa Mahallesi Güllüce Camisi önünde bir kişinin yerde yattığı görenler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sek edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen kişinin yanında bir de tabanca bulunduğu görüldü. Polisin yaptığı araştırmada hayatını kaybeden kişinin 2 çocuk babası Alihan Bülbül olduğu anlaşıldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada Bülbül’ün cenazesinin yakınında iki farklı silaha ait 4 kovan bulundu. Haberi alınca olay yerine gelen Alihan Bülbül’ün yakınları sinir krizi geçirdi. Bülbül’ün cansız bedeni nöbetçi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

