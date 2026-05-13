Açığa alındığını öğrenen kadın hakim adliyeyi bastı!

Çanakkale'de kadın hakim F.K.T.'nin kıskançlık krizine giren erkek arkadaşı tarafından dövüldüğü iddia edildi. Olayın ardından HSK tarafından başlatılan soruşturmada önemli deliller elde edildi. Açığa alınan kadın hakim ise adliyeyi bastı.

Tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran "kadın hakime dayak" olayı geçtiğimiz yıl Aralık ayında adliye lojmanlarında yaşanmıştı. 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı kadın hâkim F.K.T., 6 ay önce kızının tenis dersleri sırasında kendisi gibi eşinden boşanmış olan inşaat mühendisi 36 yaşındaki Burak Doğan ile tanıştı. İkili arasında kısa süre önce gönül ilişkisi başladı.

TATLI İLE BAŞLADI DAYAK İLE SON BULDU

İddiaya göre Doğan, olay günü ofisine tatlı siparişi verdi. Kurye siparişi yanlışlıkla F.K.T.'nin adresine götürdü. Kadın hâkim, erkek arkadaşı Doğan'a mesaj atarak tatlının kendi evine geldiğini bildirdi. Burak Doğan evde kimin olduğunu sorunca ortalık karıştı.

YATAK ODASINA ÇAĞIRIP DÖVDÜ!

İddiaya göre sevgilisinin evinde bir erkek avukat ve iki kadınla alkol aldığını öğrenen Doğan kıskançlık krizine girerek adliye lojmanını bastı. Alkollü bir şekilde daireye giren Doğan, sevgilisini yatak odasına çağırarak tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü sırada sinirlerine hâkim olamayan Doğan, kadın hâkimi feci şekilde dövdü.

BIÇAKLA TEHDİT ETTİ

Mutfaktan aldığı bıçakla salona yönelen Burak Doğan evde bulunan misafirleri de kovdu. Genç avukat ve iki kadın evden ayrılırken, kadın hâkim 112'yi aradı. Adliye lojmanlarına polis ve 112 ekibi sevk edilirken hâkim F.K.T. ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Talihsiz kadının elmacık kemiğinin kırıldığı belirlendi. Polis tarafından gözaltına alınan Burak Doğan ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HSK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yaşanan gelişmelerin ardından Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Teftiş Kurulu Başkanlığı, olayların araştırılması için Çanakkale Adliyesi'ne müfettiş görevlendirdi.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELEMEYE ALINDI

Tanık anlatımlarından, cep telefonu yazışmalarından ve Adliye lojmanlarının kamera görüntülerinden yola çıkan müfettişler, korkunç detaylara ulaştı. Soruşturma kapsamında lojmana sık sık giriş yapan taksici Kadir T. gözaltına alındı. Kadir T. araçta bulunan hapın kadın hakim F.K.T.'ye ait olduğunu ileri sürdü. Kadir T. İfadesinde Tekirdağ'dan temin ettiği yeşil reçeteli ilaçları düzenli olarak F.K.T.'ye teslim ettiğini iddia etti.

AÇIĞA ALINDI

Elde edilen bilgiler doğrultusunda Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Teftiş Kurulu Başkanlığı, Çanakkale 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı F.K.T'nin soruşturmanın selameti açısından üç ay boyunca açığa alınmasına karar verdi.

ADLİYEYİ BASTI

Kendisine ulaşan karara sinirlenen F.K.T., olayın hemen ardından Adliye'yi bastı. Başsavcılık koridorlarında hakaretler yağdıran F.K.T., korumaların ve diğer adliye personelinin araya girmesiyle kattan uzaklaştırıldı. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

Kaynak: SABAH

