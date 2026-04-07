  3. İbrahim Tatlıses'ten üzücü haber: Sevenleri hastaneye akın etti

İbrahim Tatlıses, İstanbul'daki evinden rahatsızlanınca ambulansla en yakın hastaneye götürüldü. Haberi alan yakınları ise hastaneye akın etti...

Yayınlanma:

Yurt dışındaki yoğun konser temposu sonrası ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, İstanbul'daki evinde rahatsızlandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Tatlıses’in ağır bir virüse yakalandığı öğrenildi.

YAKINLARI HASTANEYE KOŞTU

Apar topar hastaneye kaldırılan İbrahim Tatlıses, ailesini korkuttu. Ünlü sanatçının haberi alan yakınları hastaneye koştu.

Doktorların, Tatlıses’in tedavi sürecini yakından izlediği ve sağlık durumunun kontrol altında olduğu ifade edildi.

İBRAHİM TATLISES KAÇ YAŞINDA?

1 Ocak 1952 doğumlu İbrahim Tatlıses, Türk şarkıcı, yapımcı, oyuncu, yönetmen, televizyon programcısı ve iş insanıdır. Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan ile Orta Doğu'da da tanınmaktadır. "İmparator" lakabı ile anılır.

"Ayağında Kundura" türküsü ile ünlenen İbrahim Tatlıses, günümüze kadar neredeyse 50 albüm çıkarmış, birçok filmde oyuncu ve yönetmen olarak görev almıştır.

İBRAHİM TATLISES OĞLU AHMET TATLI VE KIZI DİLAN ÇITAK İLE DAVALIK OLDU

Tatlıses, aile üyelerine yönelik sitemlerini de dile getirdi. "Akrabanın akrabaya ettiğini akrep bile etmezmiş" ifadelerini kullanan sanatçı, oğlu Ahmet Tatlı'nın Manisa'daki 5 dairesini sattığını ancak kardeşlerine pay vermediğini öne sürdü. Kızı Dilan Çıtak hakkında ise "Başı sıkışınca 'İbrahim Tatlıses'in kızıyım' diyor, başı sıkışmadığında 'Tanımıyorum' diyor" sözleriyle kırgınlığını paylaştı.

Tatlıses'in İzmir'in Narlıdere ilçesindeki lüks bir sitede bulunan dairesinin yer aldığı blokta geçtiğimiz dönemde büyük bir yangın çıkmış, 168 daireli sitede 40 daire ağır hasar görmüştü. Yangın sırasında İstanbul'da bulunan Tatlıses doğrudan etkilenmemişti. Evinin baştan aşağı yenilendiğini söyleyen sanatçı, yangında en çok 15 bidon turşusunun yanmasına üzüldüğünü dile getirdi. Turşuya olan düşkünlüğünü anlatan Tatlıses, mutfağındaki turşular ve sağlıklı yiyeceklerle de dikkat çekti.

İBRAHİM TATLISES'İN SERVETİ DUDAK UÇUKLATTI

Çocuklarıyla mal varlığı sebebiyle sık sık karşı karşıya gelen Tatlıses,'in serveti dikkat çekti. Seyrantepe'de 1.5 dönümlük arazi üzerine kurulu dev bir kebap salonu, bir televizyon binası, Tatlıses Şirketler Grubu merkezi , atölye ve mağazası bulunuyor. Sarıyer'de lüks bir sitede yer alan villa, Seyrantepe'de üç daire, memleketi Şanlıurfa'da ise bir daire ile 3 dönümlük arsa da ünlü türkücünün geniş mülk portföyünde dikkat çeken detaylar arasında. İzmir Narlıdere'deki prestijli Folkart Evleri'nde bir daire, Hadımköy Günışığı Konakları'nda şık bir villa, Bodrum Bitez'de ise tam 48 daireden oluşan Tatlıses Paradise apartmanları ve bir villa Tatlıses'in portföyünde yer alıyor.

