Rojin Kabaiş’in ölümü yurt dışına taştı: Sırrı 'İspanya' mı çözecek?

Rojin Kabaiş’in ölümü yurt dışına taştı! Van'da kaybolan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in sır dolu ölümüne ilişkin İspanya ile iş birliği yapılacak...

Van'da kaybolan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin Van Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, genç kızın telefonunu İspanya’ya gönderdiklerini, açılınca sonuca yaklaşılacağını söyledi.

Van’da 27 Eylül 2024’te kaybolan ve 19 gün sonra Van Gölü kıyısında ölü bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili soruşturma, Adli Tıp raporunda yer alan yeni bulguların ardından hız kazandı.

KULLANDIĞI TELEFON İSPANYA'YA GÖNDERİLECEK

Van Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, soruşturmanın son durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Sabah'a konuşan Kara, “Rojin’in kaybolmadan önceki 24 Eylül öncesine ait bazı verileri Google hesabı üzerinden temin ettik. Ancak olayın aydınlatılmasında kritik olacağını düşündüğümüz 24-27 Eylül arasındaki telefon kayıtlarına ulaşmamız gerekiyor. Telefonun model ve serisi nedeniyle ekiplerimiz şu ana kadar veriye erişemedi. Şifre çözme işlemi için cihaz, iki görevli eşliğinde İspanya’daki kriminal birime gönderilecek. Sonuçlar geldiğinde davayı doğru şekilde sonuçlandırmaya bir adım daha yaklaşacağız” dedi.

DNA İNCELEMELERİ SÜRÜYOR

Rojin Kabaiş’in Adli Tıp raporuyla ilgili de bilgi veren Kara, “Cinsel saldırı, travmatik bir etki veya zehirlenme bulgusu tespit edilmedi. İntravajinal ve göğüs bölgelerinde birer farklı erkek DNA’sına rastlandı. Bu DNA’ların Rojin’in bedeninin taşınması ve sonrasındaki süreçlerde bulaşmış olma ihtimali üzerinde araştırmalar devam ediyor. Soruşturmayı genişleterek DNA eşleşmesini tamamlamayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

ACILI BABAYA TEHDİT MESAJLARI

Öte yandan adalet arayışını sürdüren baba Nizamettin Kabaiş, tehdit mesajları aldığı bilgisini paylaştı.

