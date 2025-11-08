Manşetler
11:00
Haluk Levent konserinde olay: Bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı!
10:43
Son dakika... Bakan Yerlikaya canlı yayında tek tek açıkladı: Trafikte yeni dönem başlıyor!
10:30
'Bahis' skandalında dikkat çeken gelişme: 3 yıl önce olay olan görüntülerdeki hakem de gözaltında!
10:16
Salih Güney'den kötü haber: Sevenleri çok üzülecek! Salih Güney'e ne oldu?
10:02
Rojin Kabaiş’in ölümü yurt dışına taştı: Sırrı 'İspanya' mı çözecek?
09:38
Zayıflat zehirle yok et: 8 Kasım 2025 Cumartesi güncel gazete manşetleri...
09:21
Son dakika... AK Parti duyurdu: 5 ilimize yeni başkan!
16:55
Son dakika... O bankaya, tefecilik operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı!
14:58
Merkez Bankası'nın tahminine göre yeni memur maaşları güncellendi: İşte kalem kalem mesleklere göre yeni maaşlar!
14:45
Kamyon ile midibüsün çarpıştığı kazada can pazarı: Ortalık savaş alanına döndü, çok sayıda öğrenci yaralandı!
08 Kasım 2025 09:38
Zayıflat zehirle yok et! İşte, 8 Kasım 2025 Cumartesi, gündeme dair merak edilen konular ve gazete manşetleri...
