Genel af mı geliyor? Son dakika açıklaması geldi

İktidarın gündeminde genel veya kısmi af ile ilgili bir çalışma bulunmuyor. Ancak infaz düzenlemesiyle ilgili çalışmalar hızla devam ediyor. Yapılması öngörülen düzenleme, mahkumların suç işlemeye devam etmelerini engellemeyi hedefliyor. Bu doğrultuda, mahkumların topluma kazandırılabilmesi için yeni ıslah yöntemlerinin geliştirilmesi planlanıyor.

Aydınlık’ın edindiği bilgilere göre, iktidarın af ile ilgili herhangi bir çalışması bulunmuyor. İktidar kaynakları, infaz düzenlemesi üzerinde ise görüşmelerin sürdüğünü ve bu düzenlemeyle ilgili hazırlıkların başladığını ifade etti. Yapılacak düzenleme ile suç işleyen mahkumların yeniden topluma kazandırılması amaçlanıyor.

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Her Suç İçin Farklı Islah Yöntemi

İnfaz düzenlemesinde cezai indirim yerine, mahkumların ıslahına yönelik bazı yeni düzenlemeler yapılacak. Bu kapsamda, her suç için ayrı ayrı ıslah yöntemlerinin uygulanması planlanıyor. Örneğin, uyuşturucu suçundan mahkum olan kişilerle, adam öldürme suçundan yargılanan mahkumlar için farklı rehabilitasyon yöntemleri devreye girecek. Bu farklı yaklaşımlar, mahkumların topluma kazandırılmasını daha etkili hale getirmeyi amaçlıyor.

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Cezada İndirim Yapılmayacak

Cezada herhangi bir indirim yapılması söz konusu değil. İktidar kaynakları, infaz düzenlemesinin sadece mahkumların ıslahına yönelik olacağını ve ceza indirimi gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirtti. Uzmanlarla yapılan görüşmeler doğrultusunda hazırlıklar devam ederken, hedef mahkumların cezalarını tamamladıktan sonra topluma kazandırılması olarak belirlendi.