Rize sabah felaketle uyandı! Yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda ölü ve yaralılar var!
Rize'nin Çayeli ilçesinde etkili yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen heyelanda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Yağışın etkili olduğu ilçeye bağlı Eskipazar Mahallesi'nde 6 katlı bir apartmanın arka tarafında bulunan toprak kütlesi kaydı.
Yağışın etkili olduğu ilçeye bağlı Eskipazar Mahallesi'nde 6 katlı bir apartmanın arka tarafında bulunan toprak kütlesi kaydı.
İhbar üzerine olay yerine AFAD, polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Toprakla dolan apartmanın giriş katındaki Yakup Bayraktar hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Ekipler, apartmandaki diğer vatandaşların tahliyesini sürdürüyor.
66 ilde FETÖ'cular kıskaç altına alındı: KISKAÇ-30 operasyonlarında 459 şüpheli yakalandı!
Erzurum'da otomobiliyle gölete uçan sürücünün cesedine ulaşıldı
Altında son durum ne, gram çeyrek altın ne kadar? 19 kasım güncel altın fiyatları
66 ilde FETÖ'cular kıskaç altına alındı: KISKAÇ-30 operasyonlarında 459 şüpheli yakalandı!
Erzurum'da otomobiliyle gölete uçan sürücünün cesedine ulaşıldı
Altında son durum ne, gram çeyrek altın ne kadar? 19 kasım güncel altın fiyatları