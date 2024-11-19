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Rize sabah felaketle uyandı! Yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda ölü ve yaralılar var!

Rize'nin Çayeli ilçesinde etkili yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Rize sabah felaketle uyandı! Yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda ölü ve yaralılar var!
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Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen heyelanda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Yağışın etkili olduğu ilçeye bağlı Eskipazar Mahallesi'nde 6 katlı bir apartmanın arka tarafında bulunan toprak kütlesi kaydı.

Yağışın etkili olduğu ilçeye bağlı Eskipazar Mahallesi'nde 6 katlı bir apartmanın arka tarafında bulunan toprak kütlesi kaydı.

Rize sabah felaketle uyandı! Yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda ölü ve yaralılar var!

İhbar üzerine olay yerine AFAD, polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Toprakla dolan apartmanın giriş katındaki Yakup Bayraktar hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Rize sabah felaketle uyandı! Yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda ölü ve yaralılar var!

Ekipler, apartmandaki diğer vatandaşların tahliyesini sürdürüyor.

Rize sabah felaketle uyandı! Yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda ölü ve yaralılar var!

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Kaynak:AA

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