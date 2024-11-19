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Erzurum'da otomobiliyle gölete uçan sürücünün cesedine ulaşıldı

Erzurum'un Karayazı ilçesinde gölete düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Cenaze dalgıçlar tarafından göletten çıkarıldı.

Erzurum'da otomobiliyle gölete uçan sürücünün cesedine ulaşıldı
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Erzurum'un Karayazı ilçesinde gölete düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Cenaze dalgıçlar tarafından göletten çıkarıldı.

Erzurum'un Karayazı ilçesinde gölete düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

K.Y'nin (45) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Köyceğiz Göleti'ne düştü.

Otomobildeki 1 kişi kendi imkanlarıyla kurtuldu, sürücü ise suda kayboldu.

Erzurum'da otomobiliyle gölete uçan sürücünün cesedine ulaşıldı

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ve komando timi sevk edildi.

Ekiplerce yürütülen arama çalışması sonucunda K.Y'nin cenazesine ulaşıldı.

Cenaze dalgıçlar tarafından göletten çıkarıldı.

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Kaynak:AA

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