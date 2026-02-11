Altın fiyatlarında son durum ne? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ONS altın ne kadar, kaç TL oldu? Kapalıçarşı gram altın alış satış fiyatları..

Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları, 11 Şubat 2026 Çarşamba günü ekonomi grafiklerine yansıyor. Altın fiyatları son dakika alış satış fiyatları, yaşanan sert dalgalanmalarla yakından takip ediliyor. Altın fiyatları zirveyi gördükten sonra hızlı bir düşüş göstermişti. Ancak uzmanlara göre yaşanan sert dalgalanmaların yapısal bir bozulma değil, piyasaların spekülatif yüklerden arınarak yeniden dengelendiğini ve uzun vadeli fiziki talebin güçlü kalması olarak yorumlandı. Altın piyasasında son dönemde yaşanan satışlar, uzun vadeli görünümde yapısal bir dönüşüme işaret etmiyor. Altın yatırımı olanlar, fiyatlardaki son durumu yakından izliyor. ONS altın, yeni gün açılışını 5.057 dolar seviyesinden yaptı. Kapalıçarşı'da gram altın ise 7.432 TL seviyelerinden güne başladı. Peki Gram altın, çeyrek altın, ONS altın alış satış fiyatı ne kadar oldu? İşte altın fiyatları tablosu...