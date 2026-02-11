  1. Anasayfa
  3. Altın fiyatlarında son durum ne? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ONS altın ne kadar, kaç TL oldu? Kapalıçarşı gram altın alış satış fiyatları..

Altın fiyatlarında son durum yatırımcısı tarafından dikkatle takip ediliyor. Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ONS altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları son durum anlık ekonomi grafikleri ile dikkatle takip ediliyor. Altın fiyatları, ABD'de bu hafta kamuoyuna açıklanacak veriler öncesinde gerileme göstermişti. Ancak gram altın, çeyrek altın ve ONS altın yeni işlem gününe artışa başladı. Canlı ve anlık veriler doğrultusunda gram altın yeni güne 7.096 TL'den, ONS altın ise 5.057 dolar seviyesinden başladı. Çeyrek altın ise 12.102 liradan yeni güne başladı. Kapalıçarşı'da ise gram altın 7.432 TL seviyelerinden açılış yaptı. Diğer taraftan uzmanlar altında rekor seviyelerdeki yükselişin ardından yaşanan sert dalgalanmaların yapısal bir bozulmaya işaret etmediğini, piyasaların spekülatif yüklerden arınarak yeniden dengelendiğini ve uzun vadeli fiziki talebin güçlü kaldığını ifade etti. Altın fiyatları son dakika gelişmeleri ile Kapalıçarşı ve serbest piyasa anlık alış satış fiyatı tablosu da mercek altına alındı. Peki Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, ONS altın ne kadar oldu? İşte altın fiyatları son dakika canlı takip ekranı...

Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları, 11 Şubat 2026 Çarşamba günü ekonomi grafiklerine yansıyor. Altın fiyatları son dakika alış satış fiyatları, yaşanan sert dalgalanmalarla yakından takip ediliyor. Altın fiyatları zirveyi gördükten sonra hızlı bir düşüş göstermişti. Ancak uzmanlara göre yaşanan sert dalgalanmaların yapısal bir bozulma değil, piyasaların spekülatif yüklerden arınarak yeniden dengelendiğini ve uzun vadeli fiziki talebin güçlü kalması olarak yorumlandı. Altın piyasasında son dönemde yaşanan satışlar, uzun vadeli görünümde yapısal bir dönüşüme işaret etmiyor. Altın yatırımı olanlar, fiyatlardaki son durumu yakından izliyor. ONS altın, yeni gün açılışını 5.057 dolar seviyesinden yaptı. Kapalıçarşı'da gram altın ise 7.432 TL seviyelerinden güne başladı. Peki Gram altın, çeyrek altın, ONS altın alış satış fiyatı ne kadar oldu? İşte altın fiyatları tablosu...

ALTIN FİYATLARI 11 ŞUBAT 2026

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı:7.093,86 TL

Gram altın satış fiyatı:7.094,83 TL

ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?

Çeyrek altın alış fiyatı:11.919,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı:12.105,00 TL

ONS ALTIN FİYATLARI

Ons altın alış (USD) fiyatı:5.047,69

Ons altın satış (USD) fiyatı:5.048,38

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış fiyatı:47.515,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı:48.219,00 TL

