Altın fiyatlarında son durum ne? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ONS altın ne kadar, kaç TL oldu? Kapalıçarşı gram altın alış satış fiyatları..

Altın fiyatları son durum anlık ekonomi grafikleri ile dikkatle takip ediliyor. Altın fiyatları, ABD'de bu hafta kamuoyuna açıklanacak veriler öncesinde gerileme göstermişti. Ancak gram altın, çeyrek altın ve ONS altın yeni işlem gününe artışa başladı. Canlı ve anlık veriler doğrultusunda gram altın yeni güne 7.096 TL'den, ONS altın ise 5.057 dolar seviyesinden başladı. Çeyrek altın ise 12.102 liradan yeni güne başladı. Kapalıçarşı'da ise gram altın 7.432 TL seviyelerinden açılış yaptı. Diğer taraftan uzmanlar altında rekor seviyelerdeki yükselişin ardından yaşanan sert dalgalanmaların yapısal bir bozulmaya işaret etmediğini, piyasaların spekülatif yüklerden arınarak yeniden dengelendiğini ve uzun vadeli fiziki talebin güçlü kaldığını ifade etti. Altın fiyatları son dakika gelişmeleri ile Kapalıçarşı ve serbest piyasa anlık alış satış fiyatı tablosu da mercek altına alındı. Peki Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, ONS altın ne kadar oldu? İşte altın fiyatları son dakika canlı takip ekranı...