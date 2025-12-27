  1. Anasayfa
Yıldız Tilbe yine çılgın dansı ile gündem oldu: Tatlıses'i programda kahkahalara boğldu!

Yayınlanma:
İbrahim Tatlıses'in İbo Show özel Yılbaşı programında Yıldız Tilbe'nin çılgın dansı yine gündem oldu...
İbrahim Tatlıses'in İbo Show Yılbaşı programına Yıldız Tilbe'nin dansı damga vurdu. Tilbe dansında ilginç figürler sergilerken, Tatlıses de gülmekten kendini alamadı.

İbo Show'un yılbaşı özel programına konuk olan Yıldız Tilbe, sergilediği kendine has dansıyla geceye damga vurdu.

YILDI TİLBE'NİN DANSI İBRAHİM TATLISES'İ GÜLDÜRDÜ

Şarkı aralarında müziğin ritmine kapılarak ilginç figürler sergileyen ünlü sanatçı, stüdyodakilere ve ekran başındakilere eğlenceli anlar yaşattı. Yıldız Tilbe'nin sıra dışı dansı karşısında İbrahim Tatlıses, kahkahalarına hakim olamadı.

İkilinin neşeli halleri sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, izleyiciler uzun süren küslüğün ardından gelen bu samimi görüntüleri beğeniyle karşıladı.

