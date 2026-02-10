Altın fiyatları yine çıkıyor mu? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?

Canlı altın fiyatları 10 Şubat 2026 tarihinde güncellendi. Altın hakkındaki kritik yorumları ile bilinen İslam Memiş, altın yatırımcısına önemli bir uyarıda bulundu. Memiş, "Bu yılın “manipülasyon yılı” olduğunu belirtmiştim. Ocakta dibi ve zirveyi gördünüz. Bitti mi? Hayır. Yıl sonuna kadar her ay bu manipülasyon piyasasının devam edeceğini söyleyebilirim. Altın vuruşu yıl içinde ons altında 5 bin 880-6 bin dolar, ons gümüşte 90 dolar veya üzerinde yapmalarını bekliyorum. Ocakta bu vurgunu altında bin 200 dolar, gümüşte 51 dolar yaptılar. Altın vuruşla ons altında 2 bin dolar, ons gümüşte 60-70 dolar bekliyorum. Hedef kim? Sanal ortamda al-sat yapan kaldıraçlı ve kredili işlem yapanlar. Onları bu yıl bildiğin soyacaklar. Lütfen al-sat yapmayın. Lütfen kaldıraçlı işlem yapmayın. Lütfen kredili işlem yapmayın. Uzun vadeli yatırımcı olun." dedi. Kapalı Çarşı'dan gelen anlık rakamlarla birlikte, altının ons fiyatındaki yükseliş eğilimi ve buna paralel olarak iç piyasada gram altın başta olmak üzere ziynet türlerindeki güncel alış-satış değerleri yatırımcılar için büyük önem taşıyor. Peki, Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?