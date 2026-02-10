Altın fiyatları yine çıkıyor mu? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?

10 Şubat altın fiyatları canlı ve anlık takip ekranı, haftanın üçüncü işlem gününde yatırımcılar tarafından mercek altına alındı. Bugün altın fiyatları gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın 10 Şubat 2026 Salı günü ekonomi grafiklerine yansıdı. Hürriyet Ekonomi yazarı İslam Memiş, altında altın vuruşun henüz gerçekleşmediğini vurguladı. Memiş, "Altın vuruşu yıl içinde ons altında 5 bin 880-6 bin dolar, ons gümüşte 90 dolar veya üzerinde yapmalarını bekliyorum." dedi. Tüm bu dinamiklerin ışığında, hem uzun vadeli tasarruf sahipleri hem de kısa vadeli al-sat yapanlar için piyasadaki alış-satış fiyatları anbean takip ediliyor. Peki, Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte Kapalı Çarşı gram altın fiyatları