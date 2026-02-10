  1. Anasayfa
Altın fiyatları yine çıkıyor mu? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?

Altın fiyatları yine çıkıyor mu? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?
Altın haftanın üçüncü işlem gününde yatırımcıları tarafından mercek altına alındı. Peki bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte sabah saatlerinden itibaren güncel altın fiyatları...
10 Şubat altın fiyatları canlı ve anlık takip ekranı, haftanın üçüncü işlem gününde yatırımcılar tarafından mercek altına alındı. Bugün altın fiyatları gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın 10 Şubat 2026 Salı günü ekonomi grafiklerine yansıdı. Hürriyet Ekonomi yazarı İslam Memiş, altında altın vuruşun henüz gerçekleşmediğini vurguladı. Memiş, "Altın vuruşu yıl içinde ons altında 5 bin 880-6 bin dolar, ons gümüşte 90 dolar veya üzerinde yapmalarını bekliyorum." dedi. Tüm bu dinamiklerin ışığında, hem uzun vadeli tasarruf sahipleri hem de kısa vadeli al-sat yapanlar için piyasadaki alış-satış fiyatları anbean takip ediliyor. Peki, Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte Kapalı Çarşı gram altın fiyatları

Canlı altın fiyatları 10 Şubat 2026 tarihinde güncellendi. Altın hakkındaki kritik yorumları ile bilinen İslam Memiş, altın yatırımcısına önemli bir uyarıda bulundu. Memiş, "Bu yılın “manipülasyon yılı” olduğunu belirtmiştim. Ocakta dibi ve zirveyi gördünüz. Bitti mi? Hayır. Yıl sonuna kadar her ay bu manipülasyon piyasasının devam edeceğini söyleyebilirim. Altın vuruşu yıl içinde ons altında 5 bin 880-6 bin dolar, ons gümüşte 90 dolar veya üzerinde yapmalarını bekliyorum. Ocakta bu vurgunu altında bin 200 dolar, gümüşte 51 dolar yaptılar. Altın vuruşla ons altında 2 bin dolar, ons gümüşte 60-70 dolar bekliyorum. Hedef kim? Sanal ortamda al-sat yapan kaldıraçlı ve kredili işlem yapanlar. Onları bu yıl bildiğin soyacaklar. Lütfen al-sat yapmayın. Lütfen kaldıraçlı işlem yapmayın. Lütfen kredili işlem yapmayın. Uzun vadeli yatırımcı olun." dedi. Kapalı Çarşı'dan gelen anlık rakamlarla birlikte, altının ons fiyatındaki yükseliş eğilimi ve buna paralel olarak iç piyasada gram altın başta olmak üzere ziynet türlerindeki güncel alış-satış değerleri yatırımcılar için büyük önem taşıyor. Peki, Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?

CANLI ALTIN FİYATLARI 10 ŞUBAT 2026
Gram altın fiyatı

Alış: 7.045,86

Satış: 7.046,74

ÇEYREK ALTIN FİYATI 10 ŞUBAT 2026
Alış: 11.913,00

Satış: 12.073,00

ONS ALTIN FİYATI 10 ŞUBAT 2026
Alış 5.024,89 Dolar

Satış: 5.025,82 Dolar

CUMHURİYET ALTINI 10 ŞUBAT 2026
Alış: 47.507,00

Satış: 48.057,00 TL

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATI 10 ŞUBAT 2026
Alış: 7465 TL

Satış: 7400 TL

