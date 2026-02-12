Altın fiyatları düşüyor mu? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ONS altın ne kadar, kaç TL?
12 Şubat 2026 09:53
Altın fiyatları yatırımcısı tarafından, serbest piyasayı, Kapalıçarşı alış -satışını mercek altına alındı. Peki, Altın fiyatları düşüyor mu? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ONS altın ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri anbean takip ediliyor. Altın fiyatları canlı takip ekranı ile Kapalıçarşı ve serbest piyasa anlık alış satış fiyatı tablosu da mercek altına alındı. Altın fiyatları açıklanan ABD istihdam verisi ve dolar endeksinin güçlenmesi ile geriledi. Dün açıklanan ocak ayı ABD istihdamı beklentilerden fazla yükseldi. İşsizlik oranı ise yüzde 4,3'e geriledi. İstihdam verileri ardından dolar endeksi yükseldi. Peki, bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ONS altın ne kadar, kaç TL oldu? Altın fiyatları düşüyor mu? Kapalıçarşı gram altın alış satış fiyatları
Anlık altın fiyatları gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın 12 Şubat 2026 ekonomi grafiklerinde hareket ediyor. Altın fiyatları son durum da yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Altın dün ABD istihdam raporlarının açıklanması ve güçlenen dolar ile hafif satıcılı seyrediyor. Yatırımcı ise bugün açıklanacak ABD enflasyon verisini bekliyor. ABD enflasyon verisi, istihdam gibi Fed'in faiz kararı için önemli bir veri. Yatırımcı bu yıl Fed'in 2 kez faiz indirimine gitmesini bekliyor. Düşük faizli ortamda yatırımcı güvenli liman talebi ile altına yöneliyor. Peki, Peki gram altın, çeyrek altın, ONS altın alış satış fiyatı ne kadar oldu?
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA
Spot altın sabah saatlerinde yüzde 0,4 düşüşle 5063 dolar seviyesinde.
Gram altın ise aynı saatlerde yüzde 0,4 düşüşle 7013 TL'den alıcı buluyor.
Gümüşün ons fiyatı 84 dolar seviyesinde seyrediyor.
12 ŞUBAT 2026 ALTIN FİYATLARI GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış fiyatı:7.116,68 TL
Gram altın satış fiyatı:7.117,88 TL
ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?
Çeyrek altın alış fiyatı:11.950,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 12.059,00 TL
ONS ALTIN FİYATLARI 12 ŞUBAT PERŞEMBE
Ons altın alış fiyatı:5.065,76 Dolar
Ons altın satış fiyatı:5.066,49 Dolar
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?
Cumhuriyet altını alış fiyatı:47.652,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı:48.051,00 TL
ATA ALTIN FİYATI NE KADAR?
Ata altın fiyatı alış: 48.374,95 TL
Ata altın fiyatı satış: 49.707,40 TL