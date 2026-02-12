Altın fiyatları düşüyor mu? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ONS altın ne kadar, kaç TL?

Anlık altın fiyatları gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın 12 Şubat 2026 ekonomi grafiklerinde hareket ediyor. Altın fiyatları son durum da yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Altın dün ABD istihdam raporlarının açıklanması ve güçlenen dolar ile hafif satıcılı seyrediyor. Yatırımcı ise bugün açıklanacak ABD enflasyon verisini bekliyor. ABD enflasyon verisi, istihdam gibi Fed'in faiz kararı için önemli bir veri. Yatırımcı bu yıl Fed'in 2 kez faiz indirimine gitmesini bekliyor. Düşük faizli ortamda yatırımcı güvenli liman talebi ile altına yöneliyor. Peki, Peki gram altın, çeyrek altın, ONS altın alış satış fiyatı ne kadar oldu?