Resmi açıklama geldi! Nasrallah öldürüldü

İsrail ordusu, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine havadan saldırı düzenleyerek Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ı öldürdüklerini açıkladı.

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Ordu sözcüsü, "Cuma akşamında Beyrut'un güneyindeki Hizbullah'ın kalesi niteliğindeki Dahiye bölgesine düzenlenen saldırıda Hizbullah'ın kurucu liderlerinden ve mevcut Genel Sekreteri Nasrallah'ın yanı sıra grubun Güney Komutanı Ali Keraki ve diğer liderlik kadrosunu öldürdük" dedi." ifadelerini kullandılar.



Hizbullah, Dahiye'ye düzenlenen saldırıda Nasrallah'ın öldürüldüğü iddiaları hakkında konuşmuyor.



Jerusalem Post, Hizbullah liderinin kızı Zeynep Nasrallah da aynı saldırıda öldürüldü. Gazeteye göre Zeynep Nasrallah'ın ölümü, Hizbullah için önemli bir sembolik anlam taşıyabilir ve grubun İsrail ile tırmanan çatışmaya vereceği tepki üzerinde bir etkisi olabilir.



Hizbullah, Nasrallah'ın öldüğünü ilerleyen saatlerde yaptığı açıklamada doğruladı. Örgüt, "Savaşa devam edeceğiz" dedi.