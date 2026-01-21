Rams Park'ta devlerin buluştuğu gece! İşte, Galatasaray-Atletico Madrid Muhtemel 11'ler

Rams Park'ta devlerin buluştuğu gece: Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i konuk edecek.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Atletico Madrid'le karşılaşacak.

RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi Romanya Futbol Federasyonundan hakem Istvan Kovacs yönetecek. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

GALATASARAY 9 PUANDA

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol turnuvasına 36 takımlı lig aşamasından başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk maçında deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenildi.

Şampiyonlar Ligi'ne istediği gibi başlayamayan Galatasaray, organizasyondaki ikinci maçta konuk ettiği İngiliz devi Liverpool'u 1-0, üçüncü maçta sahasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i 3-1 ve dördüncü maçta da Hollanda'dan Ajax'ı deplasmanda 3-0 yendi. Sonrasında iç sahada Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımına 1-0 yenilen Galatasaray'ın 3 maçlık galibiyet serisi sonlandı.

Son olarak Fransa'nın Monaco takımına deplasmanda 1-0 yenilen sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasına 9 puanla 18. sırada girdi.

GALATASARAY - ATLETİCO MADRİD

MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sane, İlkay, Barış Alper, Osimhen.

ATLETİCO MADRİD: Oblak, Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri, Simeone, Barrios, Koke, Baena, Sörloth, Alvarez.

STAT: RAMS Park

HAKEM: Istvan Kovacs

SAAT: 20:45

YAYIN: TRT 1

ATLETİCO MADRİD 12 PUANDA

Atletico Madrid ise bu sezon Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Liverpool'a deplasmanda 3-2 yenildi.

Sonrasında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'u iç sahada 5-1 mağlup eden Atletico Madrid, üçüncü haftada da İngiltere'den Arsenal'e deplasmanda 4-0 yenildi. "Devler Ligi"ndeki son üç karşılaşmasından galibiyetle ayrılan Atletico Madrid, sırasıyla konuk ettiği Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'yı 3-1, sahasında İtalya'dan Inter'i 2-1 ve deplasmanda Hollanda ekibi PSV'yi 3-2 yendi.

Haberin Devamı

İspanya temsilcisi, Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftası öncesinde 12 puanla 8. sırada yer alıyor.

ARDA MAÇ KADROSUNDA OLMAYACAK

Galatasaray, Atletico Madrid maçında bazı futbolcularından yararlanamayacak.

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Wilfried Singo ve Arda Ünyay, yarınki maçta forma giyemeyecek. Kazımcan Karataş ise UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadığı için İspanya temsilcisi karşısında kadroda yer alamayacak.

İKİ İSİM SINIRDA

Galatasaray'da Senegalli savunma oyuncusu Ismail Jakobs ve Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez, sarı kart sınırında bulunuyor.

Jakobs ve Sanchez, Atletico karşısında sarı kart görmeleri durumunda 8. haftada İngiltere ekibi Manchester City ile oynanacak maçta görev alamayacak.

OSIMHEN SEVİNCİ

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, 39 günün ardından Atletico Madrid maçıyla takımdaki yerini alacak.

Son olarak 13 Aralık 2025 tarihinde Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor ile oynanan maçta görev alan Osimhen, sonrasında ülkesi Nijerya ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele etti. 27 yaşındaki santrfor, bu süreçte Galatasaray'ın oynadığı 6 resmi maçta görev yapamadı.

Osimhen, ülkesi Nijerya'nın organizasyonu üçüncü tamamlamasıyla sarı-kırmızılı takıma döndü.

ATILAN 8 GOLÜN 6'SI OSİMHEN'DEN

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Galatasaray'ın attığı gollerin büyük bir bölümü Victor Osimhen'den geldi.

Nijeryalı yıldız, "Devler Ligi"nde atılan 8 golün 6'sını kaydetti. Diğer 2 golü ise Yunus Akgün attı.

Victor Osimhen, gol krallığı yarışında Manchester City'nin santrforu Erling Haaland ile ikinciliği paylaşıyor. Zirvede ise 9 kez fileleri havalandıran Real Madrid'in Fransız yıldız Kylian Mbappe bulunuyor.

ICARDI TARİHE GEÇMEK İSTİYOR

Arjantinli yıldız Mauro Icardi, Atletico Madrid karşısında Galatasaray tarihinde en çok gol atan yabancı oyuncu ünvanına ulaşmak için de mücadele verecek.

Son olarak Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor'un ağlarını havalandıran Icardi, Galatasaray formasıyla 71. golünü kaydetti.

Arjantinli santrfor, Atletico Madrid karşısında 2 kez rakip fileleri havalandırması halinde 72 gollü Rumen efsane Gheorghe Hagi'yi geçerek, Galatasaray tarihinin en golcü yabancı oyuncusu olacak.

ATLETİCO MADRİD 4. SIRADA

Teknik direktör Diego Simeone'nin yönetimindeki Atletico Madrid, İspanya LaLiga'da 20. hafta sonunda 4. sırada bulunuyor.

Geride kalan 20 lig maçında 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyeti bulunan Madrid ekibi 41 puana sahip.

Atletico Madrid, LaLiga'daki son maçında konuk ettiği Deportivo Alaves'i 1-0 yendi.

ALVAREZ, SAUL'Ü GEÇMENİN PEŞİNDE

Julian Alvarez, Galatasaray'a gol atması halinde Atletico Madrid'in tarihinde en fazla Şampiyonlar Ligi golü atan ikinci futbolcu olacak.

Madrid ekibiyle çıktığı 15 UEFA Şampiyonlar Ligi maçında 11 kez rakip fileleri havalandıran Arjantinli santrfor, bu akşam gol atması durumunda İspanyol Saul Niguez'i bu alanda geçerek ikinci sıraya yerleşecek.

Fransız yıldız Antoine Griezmann, 39 golle Atletico Madrid formasıyla en fazla Şampiyonlar Ligi golü atan oyuncu konumunda bulunuyor.

Merkez Bankası'ndan Papara hakkında yeni karar

Davos Zirvesi'ne giderken yolda kaldı: Uçağı arıza yapan Trump ABD'ye geri döndü

Hain saldırı sonrası Türkiye ayağa kalktı: İşte şanlı Türk bayrağının tekrar göndere çekildiği anlar



