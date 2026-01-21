Merkez Bankası'ndan Papara hakkında yeni karar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Papara Elektronik Para A.Ş. hakkında verdiği yeni karar Resmi Gazete'de bugün yayımlandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Papara Elektronik Para A.Ş.'nin faaliyet izninin iptaline ilişkin kararını, mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı sonrası geri çekti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Resmi Gazete'de bugün yayımlanan tebliğ ile Ankara 25. İdare Mahkemesi'nin yürütmenin durdurulması kararı gerekçe gösterilerek Papara Elektronik Para A.Ş.'nin "faaliyet izninin iptali" kararını kaldırdı.

31 EKİM'DE FAALİYET İZNİ İPTAL EDİLMİŞTİ

Resmi Gazete'nin 31 Ekim 2025 tarihli sayısında yayımlanan 30 Ekim 2025 tarihli ve 11929/21528 sayılı Banka Meclisi Kararı ile Papara Elektronik Para A.Ş.'nin elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni 6493 sayılı Kanun kapsamında iptal edilmişti.

MAHKEME PAPARA LEHİNE KARAR VERMİŞTİ

Papara, kararın iptaline yönelik olarak yürütmenin durdurulması talepli Ankara 25. İdare Mahkemesi'nde açılan davaya dair 16 Aralık'ta bir açıklama yapmıştı.Papara'nın açıklamasında "Davada verilen 09.12.2025 tarihli ara kararla şirketimiz lehine yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda, Papara sistem ve altyapısının yeniden aktif hale getirilmesini takiben faaliyetlerine devam edecektir." denilmişti.

