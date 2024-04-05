Ramazan Bayramına günler kala, havalimanları doldu taştı!

Ramazan Bayramında 9 günlük tatil açıklanır açıklanmaz vatandaşlar tatilini memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçirmek için soluğu otogarlarda ve havalimanlarında aldı.

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Ramazan Bayramına günler kala, havalimanları doldu taştı!

Ramazan Bayramına sayılı günler kala 9 günlük bayram tatilini memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, günün erken saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk oluşturdu.
Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olarak açıklanmasının ardından bayram tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'na geldi. 9 günlük bayram tatilini il dışında değerlendirecek olan vatandaşlar havalimanında yer yer yoğunluğun yaşanmasına sebep oldu. Yaşanan yoğunlukta yolcuların mağdur olmaması için önlem alan İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA ekipleri, havalimanı girişinde ve terminalde yolcuları yönlendirdi. Güvenlik kontrolünün ardından terminale gelen yolcular, bilet ve valiz işlemleri için iç ve dış hat kontuarlarında sıraya girdi. Özellikle iç hatlar kontuarlarında ve pasaport sırasında uzun kuyrukların oluştuğu görüldü.

Ramazan Bayramına günler kala, havalimanları doldu taştı!

Bayram tatilini ailesiyle geçireceğini söyleyen Fırat Mutlu, "İstanbul’da çalışıyorum Adana’ya gidiyorum. Daha önce de sık sık gidiyordum. Ailem ve sevdiklerimle vakit geçireceğim, bir süredir bayramı onlarla geçirmiyordum. Bu bayramı onlara ayırdım. Bilet alma işini sonraya bıraktığım için bulmakta zorlandım. Bilet fiyatı olarak da bence normale göre biraz daha fazla ücret ödedim. Seçim sürecini yeni atlattık. Herkese ailesi ve sevdikleriyle birlikte mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmesini diliyorum’’ diye konuştu.

Ramazan Bayramına günler kala, havalimanları doldu taştı!
İstanbul'da okuyan üniversite öğrencisi Eren Altay, bayramı Mardin'de geçireceğini belirterek, ’’Bu bayramın güzel geçeceğini umuyorum. Bilet bulmakta zorlandığım için tatil dönüşümü erkene aldım. Bu yüzden Mardin’de 7 gün kalabileceğim’’ dedi.

Ramazan Bayramına günler kala, havalimanları doldu taştı!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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