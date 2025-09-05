Putin gözü kararttı: Meşru hedef olursunuz, sizi de vururuz!

Putin'den Batı'ya Ukrayna resti: Meşru hedef olursunuz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı bazı ülkelerin Ukrayna'ya asker gönderme olasılığına, "Rusya, Ukrayna'daki tüm birlikleri meşru hedef olarak değerlendirecektir." karşılığını vererek uyardı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vladivostok kentinde düzenlenen 10. Doğu Ekonomi Forumu'nda konuştu.

"MEŞRU HEDEF OLARAK GÖRECEĞİZ"

Dün Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen ve 26 ülkenin Ukrayna'ya güvenlik garantileri vermesini eleştiren Putin, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya olası asker gönderme planına sert çıkarak, "Ukrayna'ya asker konuşlanmalarının anlamı yok. Ukrayna'ya yerleşecek tüm birlikler meşru hedef olarak değerlendirilecektir.'' dedi.

ZELENSKİY'E MOSKOVA DAVETİ

Putin, Ukrayna ile müzakere görüşmelerine ilişkin ise, "Ukrayna ile zirveye hazırız, lütfen Rusya'ya gelin bunun için en iyi yer Moskova. Rusya, Moskova'da Ukrayna ile yapılacak görüşmenin güvenliğini sağlayacak. Buna hazırız." diye konuştu.

"TRUMP'LA HENÜZ KONUŞMADIK"

ABD Başkanı Donald Trump'la henüz konuşmadıklarını söyleyen Rus lider, "Trump ile henüz konuşmadık ama diyaloğa açığız." ifadesini kullandı.

NATO'YA VETO, AB'YE YEŞİL IŞIK

Putin ayrıca, "Ukrayna'nın NATO'ya üye olmasının mümkün olmadığını" vurgulayarak, Ukrayna'nın AB'ye potansiyel üyeliğinin ise yasal hak olduğunu söyledi.

Putin'in Ukrayna meselesiyle ilgili öne çıkan açıklamaları şöyle:

*Ukrayna'daki tüm askeri birlikleri meşru hedef olarak göreceğiz.

*Rusya, hem kendisi hem de Ukrayna için hazırlanacak olan güvenlik garantilerine saygı gösterecek.

Ukrayna tarafıyla temasa hazırım ancak bunun bir anlamı yok. Ukrayna tarafıyla temel konularda anlaşmak mümkün değil.

*Moskova, Rusya-Ukrayna zirvesi için en iyi yer. Moskova'da Ukrayna ile yapılacak görüşmenin güvenliğini sağlayacağız.

*Her ülke, güvenlik alanında seçim yapma hakkına sahip ancak bunu başka bir ülkenin zararına yapmamalı.

*Ukrayna Anayasası'na göre toprak anlaşmalarının referandumla onaylanması gerekiyor, bunun için de sıkıyönetimin kaldırılması gerekiyor.

*Ukrayna'nın NATO'ya dahil edilmesi, Rusya'nın güvenlik alanındaki çıkarlarını doğrudan ilgilendiriyor.

Rusya, Ukrayna'nın Avrupa'ya entegrasyon çabalarına hiçbir zaman itiraz etmedi.

