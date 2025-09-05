Altın haftayı zirvede kapatıyor! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?
Yayınlanma:
05 Eylül 2025 09:50
Altın haftayı zirvede kapatıyor! Altın fiyatları 5 Eylül Cuma yani haftanın son iş gününe yukarı yönlü seyirde başladı. Yaşanan yukarı yönlü seyirle birlikte "Bugün gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" ve "Bugün çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?"
Altın fiyatları 5 Eylül Cuma yani haftanın son iş gününe yukarı yönlü seyirde başladı. Yaşanan yukarı yönlü seyirle birlikte "Bugün gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" ve "Bugün çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularının cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki bugün gram altın 4 bin 719 lira çeyrek altın ise 7 bin 767 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte güncel 5 Eylül altın fiyatları alış - satış tablosu...
Altın fiyatları 5 Eylül Cuma bugün yani haftanın son iş gününde en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki altın fiyatları hafta başında kaydedilen yukarı yönlü seyrini bugün de devam ettiriyor. Kaydedilen güncel verilere göre gram altın 4 bin 720 lira çeyrek altın ise 7 bin 769 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte merak edilip araştırılan ayrıntılar...
ABD'DEN GELEN VERİLER SONRASI YÜKSELİŞ TETİKLENDİ! Altının ons fiyatı ABD Merkez Bankası Fed üzerindeki baskı ve bankanın faiz indireceği beklentisi ile tarihi zirvesine yakın seyrederken gram altın sabah saatlerinde rekor kırdı. Ancak öğleden sonra yayınlanan ABD istihdam verileri ile altın fiyatları geriledi. ABD'li bankacılık devi Goldman Sachs ise altının ons fiyatının 5 bin doları görebileceğini açıkladı.
ONS ALTIN Altın fiyatları ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed'in üzerindeki artan baskısının yanı sıra bankanın eylülde faiz indireceği beklentisi ile bu sabah 3564 dolar seviyesini gördü.
GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL? Gram altın ise sabah saatlerinde 4 bin 720 TL seviyesine çıkarak rekor kırdı.
ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL? 7.704,00 7.768,00
BUGÜN YARIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL'YDİ? 15.299,00 15.409,00
TAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLMUŞTU? 30.089,02 30.674,14
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL? 30.503,00 30.677,00
REŞAT ALTIN NE KADAR, KAÇ TL? 20.568,47 20.817,95
ZİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL? 50.072,93 50.866,80