İstanbul Valiliği duyurdu: Pazartesi günü önemli değişiklik, okullar saat kaçta açılacak! İşte, 2025-2026 Eğitim Öğretim yılı takvimi...
12:51
Devlet Bahçeli, Hikmet Çetin görüşmesinin detayları ortaya çıktı: Hikmet Çetin, Bahçeli'den bunları istemiş
12:44
Kaynarca Metin Seçkin Aile Sağlığı Merkezi’nin Resmi Açılışı Gerçekleşti...
12:29
Pendik 5. Kahve Festivali’ni 140 Bin Kişi Ziyaret Etti
12:21
Çayın demi kaçtı! ÇAYKUR kuru çaya zam yaptığını duyurdu
12:03
Son dakika! Bakan Tekin tek tek açıkladı: Zorunlu eğitim kısalıyor mu? 'Kamuoyu oluştu, revizyon yapılacak'
10:41
Gram altın 5 bin TL olur mu, ne zaman olur, altının yükselişi sürer mi? Yıl sonu gram altının fiyatı ne kadar olur?
10:14
Putin gözü kararttı: Meşru hedef olursunuz, sizi de vururuz!
10:06
Kübra öğretmen insanlık dersi verdi! Valiyi durdurdu göz yaşları içinde öğrencisine burs istedi
09:50
Altın haftayı zirvede kapatıyor! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?
''Tehditten kormam'' dedi, vahşice katledildi: 5 Eylül 2025 Cuma güncel gazete manşetleri
''Tehditten kormam'' dedi, vahşice katledildi: 5 Eylül 2025 Cuma güncel gazete manşetleri
Yayınlanma:
05 Eylül 2025 09:33
''Tehditten kormam'' dedi, vahşice katledildi! İşte, 5 Eylül 2025 Cuma gündeme dair merak edilen gazete manşetleri...
