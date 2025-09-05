Meteorolojiden o illere sarı kod uyarısı, Sel ve su baskınlarına dikkat! 5 Eylül 2025 hafa durumu ve sıcaklık oranları

DENİZLERDE HAVA
Batı Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Doğu Karadeniz’in doğusu ile gece saatlerinde Batı Karadeniz’in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle ve akşam saatlerinde doğusu yer yer 7; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde batısı 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 sabah saatlerinde kuzeyi 7; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, açıkları 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz’in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, öğle ve akşam saatlerinde batısı batıdan 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar; Batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde 6 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.