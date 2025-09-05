  1. Anasayfa
  2. Hava Durumu
  3. Meteorolojiden o illere sarı kod uyarısı, Sel ve su baskınlarına dikkat! 5 Eylül 2025 hafa durumu ve sıcaklık oranları

Meteorolojiden o illere sarı kod uyarısı, Sel ve su baskınlarına dikkat! 5 Eylül 2025 hafa durumu ve sıcaklık oranları

Yayınlanma:
Meteorolojiden o illere sarı kod uyarısı, Sel ve su baskınlarına dikkat! 5 Eylül 2025 hafa durumu ve sıcaklık oranları
Meteoroloji genel müdürlüğü haftanın son günü olan Cuma günü için yayınladığı hava durumu raporunda ülke geneli hava açık ve parçalı bulutlu Karadeniz ve doğu ana dolu bölgesinde bazı iller için kuvvetli sağanak yağış olacağı sel ve su baskınları konusunda dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulundu. Tüm bu bilgiler doğrultusunda 5 Eylül 2025 Cuma il il hava durumu ve sıcaklık oranları.
Meteorolojiden o illere sarı kod uyarısı, Sel ve su baskınlarına dikkat! 5 Eylül 2025 hafa durumu ve sıcaklık oranları 1 19

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla güney ve doğusunun çok bulutlu, Balıkesir, Bursa, Bilecik ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

EDİRNE °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteorolojiden o illere sarı kod uyarısı, Sel ve su baskınlarına dikkat! 5 Eylül 2025 hafa durumu ve sıcaklık oranları 2 29

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, Manisa, Uşak, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 31°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 37°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 31°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

Meteorolojiden o illere sarı kod uyarısı, Sel ve su baskınlarına dikkat! 5 Eylül 2025 hafa durumu ve sıcaklık oranları 3 39

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Adana çevreleri ile Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde ve gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

BURDUR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

HATAY °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteorolojiden o illere sarı kod uyarısı, Sel ve su baskınlarına dikkat! 5 Eylül 2025 hafa durumu ve sıcaklık oranları 4 49

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteorolojiden o illere sarı kod uyarısı, Sel ve su baskınlarına dikkat! 5 Eylül 2025 hafa durumu ve sıcaklık oranları 5 59

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu, Düzce çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

DÜZCE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

Meteorolojiden o illere sarı kod uyarısı, Sel ve su baskınlarına dikkat! 5 Eylül 2025 hafa durumu ve sıcaklık oranları 6 69

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu

Meteorolojiden o illere sarı kod uyarısı, Sel ve su baskınlarına dikkat! 5 Eylül 2025 hafa durumu ve sıcaklık oranları 7 79

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu ile Bingöl çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteorolojiden o illere sarı kod uyarısı, Sel ve su baskınlarına dikkat! 5 Eylül 2025 hafa durumu ve sıcaklık oranları 8 89

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

Meteorolojiden o illere sarı kod uyarısı, Sel ve su baskınlarına dikkat! 5 Eylül 2025 hafa durumu ve sıcaklık oranları 9 99

DENİZLERDE HAVA

Batı Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Doğu Karadeniz’in doğusu ile gece saatlerinde Batı Karadeniz’in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle ve akşam saatlerinde doğusu yer yer 7; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde batısı 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 sabah saatlerinde kuzeyi 7; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, açıkları 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz’in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, öğle ve akşam saatlerinde batısı batıdan 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar; Batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde 6 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.

HABERE YORUM KAT