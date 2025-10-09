  1. Anasayfa
  2. İç Haberler
  3. Polise hem saldırdı hem dehdit etti! Sarhoş kadından skandal sözler: Sıkacağım size, benim babam savcı

Polise hem saldırdı hem dehdit etti! Sarhoş kadından skandal sözler: Sıkacağım size, benim babam savcı

Aksaray'da trafik denetiminde durdurulan alkollü sürücü ve yanındaki kadın ortalığı birbirine kattı. Polise direnip tartışma çıkaran kadın hem hakaret hemde tehdit etti "Sıkacağım size! Benim babam savcı!"

Polise hem saldırdı hem dehdit etti! Sarhoş kadından skandal sözler: Sıkacağım size, benim babam savcı
Yayınlanma:

Polise hem saldırdı hem dehdit etti! Sarhoş kadından skandal sözler: Sıkacağım size, benim babam savcı!

Aksaray'da trafik denetiminde durdurulan alkollü sürücü ve yanındaki kadın ortalığı birbirine kattı. Polise direnip tartışma çıkaran kadın hem hakaret hemde tehdit etti "Sıkacağım size! Benim babam savcı!"

Aksaray'da trafik denetiminde durdurulan alkollü sürücü ve yanındaki kadın, polise direnip tartışma çıkardı; kadın polislere hakaret edip "Sıkacağım size! Benim babam savcı!" diye tehdit etti. Olayda sürücüye babasının da destek verdiği görülürken, ekiplerin müdahalesiyle ikili sakinleştirildi ve sürücü ters kelepçeyle gözaltına alındı.

Polise hem saldırdı hem dehdit etti! Sarhoş kadından skandal sözler: Sıkacağım size, benim babam savcı

Aksaray'da gece saatlerinde gerçekleştirilen trafik denetiminde durdurulan alkollü sürücü ile yanındaki kadın, polise direndi ve ekipleri zor durumda bıraktı. Olayı görüntülemeye çalışan gazetecilere de hakaret eden kadın, polislere yönelik "Sıkacağım size! Benim babam savcı!" şeklinde tehditlerde bulundu.Ekol TV Aksaray muhabiri Başak Deniz Kılıçdağı'nın aktardığına göre; alkollü sürücü polislerin uyarılarına rağmen direnç gösterdi; olay yerinde kısa süreli arbede yaşandı. Sürücünün babası ise olay esnasında "Aferin oğlum, aferin!" diyerek tepki verdi. Yoğun çabayla sakinleştirilen çiftin ardından alkollü sürücü ters kelepçe ile gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Editör: Muhammed Ali Kanıçok

Erdoğan'dan son dakika Ateşkes açıklaması: Yakın takipçisi olacak ve sürece katkı sunmaya devam edeceğiz!Erdoğan'dan son dakika Ateşkes açıklaması: Yakın takipçisi olacak ve sürece katkı sunmaya devam edeceğiz!

Türkiye: Hesabını verirsiniz! İsrail askerlerinin götürdüğü 3 Türk milletvekili hakkında yeni gelişme!Türkiye: Hesabını verirsiniz! İsrail askerlerinin götürdüğü 3 Türk milletvekili hakkında yeni gelişme!

Dünyanın gözü Ateşkeste! Trump'tan flaş açıklama: Esirler 13 Ekim'de serbest bırakılacak, Gazze yeniden inşa edilecekDünyanın gözü Ateşkeste! Trump'tan flaş açıklama: Esirler 13 Ekim'de serbest bırakılacak, Gazze yeniden inşa edilecek

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
İç Haberler
Diyarbakır Adliyesi karıştı: Tarafların birbirine girdiği kavgada yumruklar konuştu
Diyarbakır Adliyesi karıştı: Tarafların birbirine girdiği kavgada yumruklar konuştu
Mersin'de feci kaza: Tarım işçilerinin bulunduğu minibüste can pazarı!
Mersin'de feci kaza: Tarım işçilerinin bulunduğu minibüste can pazarı!
20 günlük evlilik mezarda bitti: Cinnet geçiren adam önce karısını sonra kendini vurdu!
20 günlük evlilik mezarda bitti: Cinnet geçiren adam önce karısını sonra kendini vurdu!
İstanbul'da fahiş kiralara son: Sosyal konut projesinin detayları belli oldu!
İstanbul'da fahiş kiralara son: Sosyal konut projesinin detayları belli oldu!
Tüneli kapatıp eğlence yaptılar: Bakın o gruba ceza verildi!
Tüneli kapatıp eğlence yaptılar: Bakın o gruba ceza verildi!
Akran zorbalığı komaya soktu: İşte şaşkına çeviren gerekçe!
Akran zorbalığı komaya soktu: İşte şaşkına çeviren gerekçe!
Balıkçılar şokta: Trabzon'da bomba yüklü insansız deniz aracı bulundu!
Balıkçılar şokta: Trabzon'da bomba yüklü insansız deniz aracı bulundu!