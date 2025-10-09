Polise hem saldırdı hem dehdit etti! Sarhoş kadından skandal sözler: Sıkacağım size, benim babam savcı!

Aksaray'da gece saatlerinde gerçekleştirilen trafik denetiminde durdurulan alkollü sürücü ile yanındaki kadın, polise direndi ve ekipleri zor durumda bıraktı. Olayı görüntülemeye çalışan gazetecilere de hakaret eden kadın, polislere yönelik "Sıkacağım size! Benim babam savcı!" şeklinde tehditlerde bulundu.Ekol TV Aksaray muhabiri Başak Deniz Kılıçdağı'nın aktardığına göre; alkollü sürücü polislerin uyarılarına rağmen direnç gösterdi; olay yerinde kısa süreli arbede yaşandı. Sürücünün babası ise olay esnasında "Aferin oğlum, aferin!" diyerek tepki verdi. Yoğun çabayla sakinleştirilen çiftin ardından alkollü sürücü ters kelepçe ile gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Editör: Muhammed Ali Kanıçok

