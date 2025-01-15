Polis memurunun kan donduran seri cinayeti, Türkiye'nin gündemine oturdu!

Mersin'de görevli bir polis memuru Mersin'in Tarsus ilçesinde eşini boğarak, Adana'da kayınvalidesi ve kayınbabasının boğazını keserek, baldızını kalbinden bıçaklayarak, öğretmen kayınbiraderini ise kırsal alana götürerek öldürdü.

Adana ve Mersin'de kan donduran seri cinayetler Türkiye'nin gündemine oturdu.

Sabah saatlerinde Yüreğir ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde anne, baba ve kızları kahvaltı sofrasında öldürülmüş halde bulunmuştu. Şahısları polis memuru Mehmet Tehçi'nin öldürdüğü belirlendi.

OĞLUNUN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU TUTTU

İddiaya göre, Mersin'in Tarsus ilçesinde devriye ekiplerinde görevli polis memuru Mehmet Tehçi'nin (43) oğlu Ökkeş Berk Tehçi (15) bir yıl önce intihar etti. Mehmet Tehçi, oğlunun ölümünden eşini ve onun ailesini sorumlu tuttu.

KAYINBİRADERİNİ KIRSALA GÖTÜRÜP ÖLDÜRDÜ

Bugün de Tehçi, sabah saatlerinde öğretmen kayınbiraderi İsmail Tehçi'yi etüt merkezinden alıp Kabasakal Mahallesi'nde kırsal alana götürerek öldürdü.

EŞİNİN BOĞAZINI KESTİ

Mehmet Tehçi, daha sonra Mersin'in Tarsus ilçesine gelerek eşi Ferdane Tehçi'yi (37) boğazını bıçakla kesip öldürdü.

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KAYINBABA, KAYINVALİDE, VE BALDIZINI KAHVALTI MASASINDA ÖLDÜRDÜ

İkinci cinayetin ardından otomobil ile Adana'ya geldi. Burada kayınbabasının evine gelen Tehçi, kahvaltı yapan kayınbabası Yusuf ve kayınvalidesi Hüsne Tehçi'yi boğazlarını keserek, baldızı Semiha Tehçi'yi ise kalbinden bıçaklayarak öldürdü.

YENİ CİNAYET İÇİN OSMANİYE'YE GİDERKEN YAKALANDI

Daha sonra şüpheli, oğlunun intiharından sorumlu tuttuğu Osmaniye'de yaşayan akrabalarını da öldürmek üzere otomobille Osmaniye'ye doğru yola çıktı. Ancak sabah saatlerinde anne, baba ve kızlarının öldürüldüğü ortaya çıkınca polis hemen zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüphelinin Osmaniye'ye gideceğini tahmin ederek yolda önlem aldı. Şüpheli Ceyhan Yılan Kale mevkisinde yakalandı. Gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü. Cesetler ise otopsi için adli tıp kurumu morguna götürüldü.

“Dünya seninle güzel hayatımın anlamı”

Bu arada Mehmet Tehçi'nin eşi Ferdana Tehçi'nin sosyal medya hesabından ailesinin fotoğrafını paylaşıp “Dünya seninle güzel hayatımın anlamı Mehmet Tehçi” yazıp, yaptığı paylaşım da ortaya çıktı. Fotoğrafta bir yıl önce intihar eden çocukları Ökkeş Berk, kızı Almina ve ismi öğrenilemeyen çocuklarının olduğu öğrenildi.

Kaynak: Haber7

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