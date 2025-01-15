12 yaşındaki çocuğu taşla öldüren cani suçunu itiraf etti: Korkunç detay ortaya çıktı!

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bu gelişmeler üzerine şüpheli Zekeriya A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Önce cinayet işlediği iddialarını kabul etmeyen şüphelinin daha sonra suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Poliste yapılan sorgusunda şüphelinin "Bir gün önce elektrik işleri var diyerek beni eve çağırdılar.Olay günü eve gittim. Evde çocuklar vardı. İşimi yaparken onlara 'para verecek misiniz?' diye sorunca kendilerinde para olmadığını söylediler. Bir anda öfkelendim. Sobanın yanında bulduğum taşla başlarına vurdum" dediği öğrenildi.