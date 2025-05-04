PESİAD'tan Yarısı Bizden'' kampanyasına yönelik bilgilendirme semineri

PESİAD İnşaat Sektörü Komisyonu ve PESİAD Dış İlişkiler Birimi iş birliğiyle düzenlenen seminerde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hayata geçirdiği "Yarısı Bizden Kampanyası" ve deprem konusu kapsamlı bir şekilde ele alındı.

YARISI BİZDEN KAMPANYASI HAKKINDA DETAYLI BİLGİ VERİLDİ

Seminere konuşmacı olarak katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürü Uğur Katırcı ve Pendik Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürü Enes Terzi, katılımcılara detaylı sunumlar gerçekleştirdi.

BİLGLERNDİRME TOPLANTISNA KATILIM YOĞUN OLDU

Katırcı, "Yarısı Bizden Kampanyası"nın içeriği, başvuru koşulları ve sağladığı avantajlar hakkında dernek üyelerini bilgilendirirken, Terzi ise Pendik özelindeki kentsel dönüşüm çalışmaları ve deprem riskine karşı alınan önlemler hakkında önemli bilgiler paylaştı.

KATILIMCILAR UZMANLARA MERAK EDİLEN SORULARI SORDU

Sunumların ardından, PESİAD üyeleri merak ettikleri soruları doğrudan uzmanlara yöneltme fırsatı buldular. Katılımcıların yoğun ilgisiyle gerçekleşen soru-cevap bölümünde, kentsel dönüşüm süreçleri, kampanyadan yararlanma koşulları ve deprem güvenliği gibi konularda detaylı açıklamalar yapıldı.

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CÜNEYT BATTAL: PENDİK'TE DEMPREM VE KENNTSEL DÖNÜŞÜM FARKINDALIĞINI OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORUZ

PESİAD Başkanı Cüneyt Battal yaptığı konuşmada, dernek olarak Pendik'te kentsel dönüşüm ve deprem konusundaki farkındalığı artırmayı önemsediklerini vurguladı. Battal, bu tür bilgilendirme etkinliklerinin, hem iş dünyası temsilcilerinin bilinçlenmesine hem de Pendik'in daha güvenli bir geleceğe hazırlanmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Seminer, PESİAD'ın Pendik'in geleceğine yönelik sorumluluk bilinciyle hareket ettiğinin ve üyelerini güncel gelişmeler hakkında bilgilendirme misyonunu başarıyla yerine getirdiğinin önemli bir göstergesi oldu.