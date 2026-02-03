Bahçeli'den Öcalan, Demirtaş ve Ahmet Türk hakkında dikkat çeken açıklama: Kararımız net!

MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Bahçeli konuşmasının sonunda "Öcalan umuda, Ahmetler makama, Demirtaş yuvasına dönene kadar kararımız net." ifadelerini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde;

Toplantımızı takip eden tüm vatandaşlarımızı, tüm kardeşlerimizi selamların en güzeli ile selamlıyor şükranlarımı sunuyorum.

Siyaset, temel ve mecburi derstir.

MHP ve Cumhur İttifakı bütün Türkiye'nin hatta Türk İslam dünyasının siyaset kutbudur. Üç hilal sadece bugünün değil, yarınların da partisidir.

Bizim çamur zihniyetlere yüzümüz dönük kapımız süngülüdür. Az ve öz söyleyip hafızalarda derin anlamlar bırakacak maharete sahip olmak lazım.

"TÜRKİYE, TARİHİ BİR EŞİKTEN GEÇİYOR"

Millet, şahsi çıkarların üstündedir. Türkiye, tarihi eşikten geçiyor. Geçtiğimiz tarihi eşik hepimize sorumluluk yüklüyor.

İnsanda iki adet şuur vardır. Biri adalet ve diğeri tarih şuurudur.

Huzursuz bir dünyada kimse güvende değildir. Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın yalanı alıcısı olmayan küflü mal gibidir.

İnsanlığı zorlu bir gelecek beklemekte. Millî ve küresel kaderimiz üzerinde söz sahibi olmaktan başka diğer tüm seçeneklere kapalı olmalıyız. Kimler bu hedeflere dudak büküyorsa kukladır, korkaktır. Kim bu hedefleri baltalıyorsa maksatlıdır, maşadır.

Demokrasimizin özgürlükleri ve insan hakları politikalarını el birliği ile geliştirmenin yollarını bulup hayata geçirmek önemli ve zorunludur. Siyaset kurumunun itibar kaybının sebeplerinden biri olan tutarsız söylemlerden uzak durulmalıdır. Siyasetçinin siyaseti zenginleştirme ve itibar kazandırma işlevi bulunmaktadır. Türk milletinin tüm mensuplarının kardeşçe yaşamasını temin etmek asli görevdir. Birliktelik ve dayanışma öneminin kabul etmeyenlerin, çatışmaya sürekli vurgu yapması anarşiye çanak tutmaktadır.

YPG'NİN ENTEGRASYONU

Kürt kardeşlerimizle YPG'yi yan yana getirmek gafillik. Suriye'de yeni bir denklem oluştu. Suriye'de devlet otoritesi sağlandı. YPG'nin entegrasyonu memnun edici. Suriye'de paralel ordunun hayalde kalacağı kesindir. Suriye'deki olayları buraya taşımak iyi niyetli değil.

30 Ocak'ta Şam ile SDG arasında, 10 Mart Mutabakatı ile 18 Ocak Mutabakatı ile ateşkeste Suriye'ye entegrasyon konusunda anlaşmaya varılmıştır. Bu bir kavşak noktasıdır. Devlet otoritesi sağlanmıştır. Yapılan anlaşmanın uygulaması dün başladı. Suriye'de devlet içinde devlet olmayacağı netleşti. Komşu ülkenin haritası artık tek renge bürünmüş ve işgalciler işgal ettikleri alandan çıkarıldı. Önemli bir etap böylelikle geçilmiştir. PKK'nın kurucu önderliği, verdiği sözlerin ardından durdu. Örgütün lağvedilmesini sağladı. 27 Şubat çağrısı örgütün tüm bileşenleri tarafından kabul oldu. Türkiye'de olduğu gibi Suriye'de de provokasyonlar yaşanabilir. Sabırlı ve temkinli olmalı. Nusaybin'de bayrağımızı indiren alçaklar, milli birliğimizi yaralamaya çalışanlar ne yaparsa yapsınlar, Pir Sultan'ın sözleri ile sesleniyorum; dönen dönsün yolundan ben dönmezem yolumdan.Fitneyi körükleyenler kaybedecek. Kürt kardeşlerimizle terör örgütünü bir görenler kaybedecek.

ERKEN SEÇİM TARTIŞMASI

Özgür Özel'in Suriye açıklaması hezeyandır. Sayın Özel, zırvayı bırak. Konuşmanın seni komik durumlara düşürdüğünü anla. Dilinin altındaki baklayı çıkar. Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağladığı için uykularının kaçtığını itiraf et. CHP Genel başkanının erken seçim konuşması tam anlamı ile siyasi ahmaklıktır.

Seçimin ne zaman yapılacağı bellidir. Erken seçim gündeme alınmayacak. Seçim kapısını arala dese de bizim aralayacağımız Türkiye ve Türkiye Yüzyılının cümle kapısıdır. Başka kapısından medet ummak CHP'nin dileği olsa da Cumhur İttifakı'nın ucuz gündemlerin peşinden gitmesi siyasi akıl dışıdır.

ABD-İRAN GERİLİMİ

ABD, Venezuela'dan sonra İsrail'in tahriki ile İran'a karşı operasyon ihtimali sadece komşu ülkemiz için değil dünya için tehlikedir. İran'a askeri hareket yolu ile sözde ılımlı köstebek liderleri iş başına getirme senaryolu felaketleri tetikleyecektir.

"BÖLGEMİZ YENİ SAVAŞI KALDIRMAZ"

Siyonizm'in dürtmesi ile ABD'nin İran'ı vurması kabul edilemez emperyalist vandallık olacaktır. İran'ın ve diğer bağımsız devletlerin geleceğini temin edecek tek güç kendi halklarının haysiyetidir. Sayın cumhurbaşkanımızın uzlaştırma çabası takdire layıktır. İran'ın, Suriye'nin güvenliği bölgenin huzurunun kilit taşıdır. Bölgemiz yeni bir savaşı kaldıramaz. Tarafların aklı selim orta yolu bulması sisi dağıtacaktır.

EPSTEİN SKANDALI

Epstein dosyasının zamanı manidar. Temiz siyaseti dünya adına istiyoruz.

Kan donduran iğrençliklerin yaşanması, skandallar furyası insanım diyen herkesin midesini bulandırmaktadır. Kaynayan küresel sistem iflas bayrağını çekmiştir. MHP doğru bildiği yoldan ayrılmayacaktır. MHP ve Cumhur İttifakı küçük hesapların kendi ayaklarına pranga vurmasına izin vermeyecektir.

DEMİRTAŞ MESAJI

MHP doğru bildiği yoldan ayrılmayacaktır. MHP ve Cumhur İttifakı küçük hesapların kendi ayaklarına pranga vurmasına izin vermeyecektir.

Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama, Demirtaş yuvasına dönene kadar kararımız net.

