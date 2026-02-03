CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin Pendik ve Tuzla yerel basın mensupları ile bir araya geldi

​CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, Pendik ve Tuzla bölgesinde görev yapan yerel basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelerek bölgenin nabzını tuttu. Özellikle Çağrı heyeti ile ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

​İSTANBUL – CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen organizasyonla, İl Başkanı Gürsel Tekin Pendik ve Tuzla’nın yerel medya temsilcileriyle Kurtköy’de buluştu. "Çağrı Heyeti" çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen kahvaltılı toplantıda, bölgenin kronikleşmiş sorunları ve yerel siyasetin geleceği konuşuldu.

​İl Yönetimi Tam Kadro Katıldı

​Kurtköy’deki Pacotta Cafe’de düzenlenen buluşmaya Gürsel Tekin’in yanı sıra İl Başkan Yardımcıları Zeki Şen ve Erkan Narsap da katıldı. Pendik ve Tuzla’da faaliyet gösteren çok sayıda gazetecinin katılım sağladığı programda, basın mensuplarının soruları yanıtlanırken bölgedeki son gelişmeler değerlendirildi.

​"Basınımızın Gücü Yerel Demokrasi İçin Önemli"

​Toplantıda konuşan Gürsel Tekin, Pendik ve Tuzla'nın İstanbul'un sanayi ve lojistik açısından en kritik noktalarından biri olduğunu vurguladı. Tekin, basın mensuplarına hitaben yaptığı konuşmada; "Basınımızın emektar temsilcileriyle bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Yerel medyanın gücü, bölge halkının sorunlarını dile getirmek adına çok kıymetli. Bizler de bugün burada hem projelerimizi paylaşmak hem de sizlerin gözlemlerini dinlemek için bir aradayız," ifadelerini kullandı.

Tekin:"Her gün baska ilçedeyiz. Basın mensuplarıyla da buluşup sizlerin görüşlerini almaknistiyoruz. Yoksulluk sefalet uyuşturucu, suça bulaşan çocuklar, kayıp çocuklar ve aklınıza gelecek tüm sosyal olaya ulaşmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin gerçek gündemini takip ediyoruz. Partilerin kötü bir alışkanlığı var seçimden seçime vatandaşa gidiyorlar biz her zaman çalışıyoruz. Dünyanın en politik seçmeni Türkiye seçmeni. Bizde 365 gün siyaset konuşulur. Seçmen zaman zaman biz balans ayarı yapıyor ama partiler ders almıyor. Biz kapsamlı bir çalışmadayız. Ayrıca biz İstanbul' da çeşitli nedenlerle istifa eden arkadaşlarımızı da partimize kazandıracağız. Daha da büyüyerek seçinlere hazırlanacağız" dedi.

Biz Kayyum Değil, "Çağrı Heyeti"yiz

Tekin çağrı heyeti ve kayyum karmaşası ile ilgili sorulan soru üzerine: "İstanbuldaki kongremizde biliyorsunuz bir seçim oldu. Mahkeme kongre iradesi sakat olmuştur. Bize bildirimi yapmazsanız kayyuma devretmek zorunda kalırız demiş mahkeme. Bize her iki tarafa da mesafeli olacak tarafsız bir liste getirin demişler. Biz bu iş barolara yada görevlendirilecek kişilere kalmaması için çağrı heyeti olarak buraya geldik. Biz kayyum olsak il yöneticilerimi hala il binasını kullanabilir miydi yada genel başkanımiz çalışma ofisi olarak kullanabilir miydi? Biz işbirliği tarafındayız. Genel merkez bizim dediğimizi kabul etse hemen kongre yapar ve ilk 45 gün içerisinde bizim görevimiz biterdi. Biz görevi kayyuma, baroya bırakmamak için "çağrı heyeti" olarak geldik bu bilinsin." dedi.

Haberin Devamı

Gürsel Tekin parti ile ilişkiler ve çözüm ile ilgili de açıklamalarda bulundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Genel Başkan Özgür Özel ile ilişkiler ve partideki normalleşme süreci ile ilgili "Kardeşler arasında aileler arasında kavgalar olur ama çözülür. Burada çözümden yana kim olmuyorsa partiye ihanet etmiştir." dedi.

Tekin, "Chp Genel Merkeze yakın görülen muhalif ulusal gazete ve televizyonlarda neden yer bulamıyorsunuz?" sorusu üzerine benzer taleplerde bulunduklarını ama bu kanal ve gazetelerin talebi bırak üstüne birde bizlere hakaret eden kişileri ekrana veya sayfalara taşıyorlar. Biz uzlaşma tarafındayız çıkalım programlara karşımıza çıkıp sorsunlar eleştirsinler bizde cevaplayalım dedi.

Tekin: "Bağlılık üyelikle olmaz, kalpten olur"

Gürsel Tekin, Partiden atılmış ve uzaklaştırılan eski üyeler ile ilgili : "İletişimde olduklarını partiye bağlılığın üyelikle değil kalpten olduğunu belirtti." Bu süreçte çalışmalarının sürdüğünü söyledi. "Partimizin kurumsal kimliğini korumak istiyoruz. Partimizde bir sürü davalık olan tutuklu olan belediye başkanımız, parti meclis üyemiz var. Bu 102 yıllık süreçte yaşadığımız bir şey değil. Bir an önce bu sürecin düzelmesini ve partinin ülkedeki diğer sorunları ile uğraşmasını umut ediyoruz. Asil görevimiz bu." dedi.

Gürsel Tekin çağrı heyeti görevi bitince nasıl konumlanacaksınız siyasete aktif devam edecek misiniz sorusu üzerine; elbette çağrı heyeti görevi bittiğinde siyasete devam edecek. Siyasette temiz eller olacak diye cevapladı.

"Pendik, uzun süredir mevcut yönetim anlayışıyla yönetiliyor. Sizce CHP Pendik’te neden beklenen sıçramayı yapamadı? Bugün burada sunduğunuz 'Çağrı Heyeti' vizyonu, Pendik seçmenine 'yeni bir yönetim alternatifi' olarak hangi farklı ve somut vaadi sunuyor?" Sorusu üzerine yerel seçimlerde strateji ve adaylarla ilgili yapılan hataların belirleyici olduğunu aslında bölgede Pendik'in de İBB oylarına bakıldığında kazanılması muhtemel bir ilçe olduğunu söyledi. Bir önceki seçime göre bir çok ilçenin adım adım yapılan çalışmalarla kazanıldığını aslında Pendik'in de bu listede kazanılması muhtemel ilçelerden birisi olduğunu ama yapılan stratejik yanlışlıkların son anda belirleyici olduğunu belirtti.

​Pendik ve Tuzla İçin Çözüm Vurgusu

​Kahvaltı eşliğinde devam eden toplantının soru-cevap bölümünde; parti içi eleştiriler den kayyum sürecine, kentsel dönüşümden ulaşıma, yerel istihdamdan sosyal donatı alanlarına kadar pek çok konu başlığı ele alındı. Tekin, CHP İstanbul İl Başkanlığı olarak Pendik ve Tuzla’daki vatandaşların taleplerini yakından takip ettiklerini ve çözüm noktasında aktif rol oynayacaklarını belirtti.

​Program, toplu fotoğraf çekimi ve yerel basına verilen teşekkür mesajlarıyla sona erdi.