KIZILELMA dünyaya açılıyor: BAYKAR ve Endonezya imzarı attı

Baykar ile Endonezya Savunma Bakanlığı arasında Bayraktar KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı’nın ihracatına yönelik sözleşme imzalandı.

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı gerçekleştiriliyor.

Baykar ile Endonezya firması Republikorp arasında, insansız savaş uçağı KIZILELMA’nın ihracatı için resmi sözleşme imzalandı.

İLK ETAPTA 12 UÇAKLIK FİLO

Anlaşma kapsamında Endonezya'ya ilk etapta 12 uçaktan oluşan bir filo teslim edilecek. Sözleşmede yer alan opsiyonlar dahilinde, teslimatın toplamda 4 filo yani 48 uçağa kadar genişletilmesi öngörülüyor.

TESLİMAT TAKVİMİ 2028

İlk uçuşunu 2022 yılında gerçekleştiren KIZILELMA’nın ilk ihracat hamlesinde teslimat süreci için 2028 yılı hedefleniyor.

BAYKAR ADINA TARİHİ ANLAŞMA

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, "Baykar adına tarihi bir anlaşmaya imza atmış olduk.

Anlaşmanın tarihi önemi ilk kez ihraç edilmesi. Hedefimiz 12 adetten oluşan bir filoyu 2028'den itibaren teslim etmek. Bu anlaşmanın ülkelerimiz adına hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

