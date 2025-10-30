Pendik’te vatandaşların büyük ilgisi, ve 102 Metrelik Türk Bayrağı ile coşkulu Cumhuriyet Kutlaması

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Pendik’te büyük coşkuyla kutlandı. Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 102. Yıl Dönümü için hazırlanan 102 metrelik Türk bayrağı çarşıda bir kez daha dalgalandı. Vatandaşlarla birlikte kutlamalara katılan Belediye Başkanı Ahmet Cin: “Cumhuriyetimizin 102. Yıl Dönümü'nü büyük bir gurur ve sevinçle kutluyoruz. 102 metre uzunluğundaki bayrağımızla, vatandaşlarımızla birlikte gurur dolu bir yürüyüş gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın ilgisi ve coşkusu gerçekten muhteşemdi.” dedi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 102. Yılı kutlamaları kapsamında Pendik Belediyesi tarafından yürüyüş düzenlendi. 102 metrelik dev Türk bayraklı yürüyüş havadan görüntülenirken yürüyüşe Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, yüzlerce öğrenci ve vatandaş katıldı. Sahildeki kutlama programında şiirler okundu, halk oyunu gösterileri gerçekleştirildi ve 100. Yıl Marşı okundu. Aynı zamanda Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Başkan Ahmet Cin: “Vatandaşlarımızla gurur dolu bir yürüyüş gerçekleştirdik”

Belediye Başkanı Ahmet Cin, Pendik’teki kutlamalara gösterilen yoğun ilgiden de memnuniyet duyduğunu belirterek “Cumhuriyetimizin 102. Yıl Dönümü'nü büyük bir gurur ve sevinçle kutluyoruz. Bu ülkenin gençleri ve büyükleri olarak birlik ve beraberliğimizi göstermek amacıyla kutlamalarımıza devam ediyoruz. Türkiye Yüzyılı’nda daha güçlü, daha lider bir ülke olmanın heyecanını ve mutluluğunu vatandaşlarımızla birlikte yaşıyoruz. Bugün Pendik’te coşkulu bir katılım vardı. 102 metre uzunluğundaki bayrağımızla gençlerimiz ve vatandaşlarımızla birlikte gurur dolu bir yürüyüş gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın ilgisi ve coşkusu gerçekten muhteşemdi. Tüm vatandaşlarımızı tebrik ediyor, bayramlarını kutluyorum.” dedi.

Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız da Cumhuriyetimizin 102. Yıl Dönümü'nü kutlayarak “Pendik’te bugün çok büyük bir coşku var. Öğrencilerimizle, hemşehrilerimizle hep birlikte 102 metre uzunluğundaki bayrağımızla yürüdük. Cumhuriyetimizi, Türkiye Yüzyılı’nda daha nice yıllara taşımak istiyoruz. Türkiye olarak gelişmeye ve ilerlemeye devam ediyoruz. İnşallah bu yüzyıl, Türkiye Yüzyılı olacaktır. Cumhuriyetimizin 102. Yılı'nı en içten dileklerimle kutluyorum.” şeklinde konuştu.

