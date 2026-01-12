Pendik'te sessiz gece! Pendikspor zirve mücadelesi verdiği Bodrumspor ile 0-0 berabere kaldı

ATKO Grup Pendikspor, sahasında ağırladığı zorlu geçen maç sonunda Sipay Bodrum FK ile golsüz berabere kalarak zirve yarışında önemli avantaş kaybetti.

Yağmur ve soğuk hava şartları altında zevkli ve çekişmeli geçen mücadelede, her iki takım da yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremedi.

PENDİKSPOR ZİRVE YARIŞINDA AVANTAŞ KAYBETTİ

Kırmızı-beyazlılar, sahasında oynadığı mücadeleden 0-0’lık beraberlikle ayrıldı.

Bu sonuçla Pendikspor, puan cetvelindeki ikinci sıradaki yerini korudu. Ancak lider Amedspor ile arasındaki puan farkı 4’e yükseldi.

ZORLU MÜCADELEDEN GOL SESİ ÇIKMADI

Mücadelede her iki ekip de net gol pozisyonlarına girmesine rağmen skoru değiştirecek vuruşları yapamadı ve karşılaşma başladığı gibi sona erdi.

Alınan beraberliğin ardından Pendikspor puanını 38’e, Sipay Bodrum FK ise 33 puana yükseltti.

Bölge Gündem Haber - Muhammed Ali Kanıçok - Spor